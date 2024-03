Rosja nie ma moralnego prawa wygłaszać wykładów na temat demokracji i wolności, nie ma światu nic do zaoferowania - to fragment oświadczenia mołdawskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydano je w reakcji na słowa szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa oraz rosnące napięcie wokół Naddniestrza. Zaledwie kilka dni temu separatystyczny region zwrócił się do Kremla "z prośbą o ochronę".