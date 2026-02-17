Mogło dojść do jeszcze większej tragedii. Media o wypadku polskiego autokaru

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Według słowackich służb kierowca ciężarówki, która we wtorek nad ranem zderzyła się z polskim autokarem, w ostatniej chwili uniknął uderzenia czołowego, odbijając w prawo. Gdyby nie to, wypadek mógłby skończyć się jeszcze tragiczniej - czytamy.

Wrak spalonego autobusu stojący na mokrej nawierzchni, dookoła unoszący się dym i widoczne światła pojazdów straży pożarnej w tle.
Polski autokar zderzył się z ciężarówką na SłowacjiPolícia SR - Žilinský krajPAP

W skrócie

  • We wtorek nad ranem w miejscowości Liptovska Osada na Słowacji doszło dowypadku polskiego autokaru.
  • Kierowca ciężarówki w ostatniej chwili odbił w prawo, unikając czołowego zderzenia i ratując życie pasażerom autokaru.
  • W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, dwie trafiły do szpitala, a reszta pasażerów odniosła niegroźne obrażenia.
Słowaccy dziennikarze, opisujący wypadek i jego okoliczności, podkreślili, że mogło dojść do jeszcze większej tragedii, a zapobiegł jej kierowca ciężarówki.

Widząc nadjeżdżający na niego autokar, mężczyzna ostro odbił kierownicą w prawo. Jego pojazd wylądował w rowie, ale nie doszło do czołowego zderzenia.

    - Zasłużył na nagrodę, bo ocalił ludziom życie. W ostatniej chwili odbił w prawo. Zwykle takie wypadki kończą się o wiele gorzej - powiedział prywatnej stacji Tv Markiza jeden ze strażaków.

    Słowacja. Tragiczny wypadek polskiego autokaru

    Do tragicznego wypadku doszło we wtorek około 3.30 nad ranem w miejscowości Liptovska Osada na Słowacji. Autokar jadący z Krakowa do Budapesztu, którym podróżowało 26 pasażerów, z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką.

    Po zderzeniu autokar stanął w płomieniach. W wypadku zginęła jedna osoba - pochodzący z Polski kierowca, który miał spłonąć wewnątrz pojazdu.

    Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitali w Rużomberku i Bańskiej Bystrzycy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostali pasażerowie odnieśli niegroźne obrażenia i zostali opatrzeni na miejscu.

    Słowacka policja pod nadzorem prokuratury w Rużomberku będzie wyjaśniać okoliczności wypadku. Słowackie służby poinformowały, że planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok u zmarłego kierowcy.

