"Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy". Trump ostrzega sojuszników
Donald Trump powtórzył podczas spotkania z prezydentem Turcji, że USA powinny przejąć od Danii kontrolę nad Grenlandią. Jak zauważył, jego stanowisko spotkało się ze sprzeciwem europejskich sojuszników. Trump zasugerował, że gdyby tylko chciał, mógłby wycofać żołnierzy ze Starego Kontynentu. - Europa jest teraz zupełnie innym miejscem, niż 20 lat temu - tłumaczył.
W skrócie
- Donald Trump powtórzył w Ankarze powtórzył, że jego zdaniem Stany Zjednoczone powinny kontrolować Grenlandię zamiast Danii.
- Prezydent USA wyraził rozczarowanie postawą europejskich sojuszników w odpowiedzi na ofensywę przeciwko Iranowi i podkreślił lojalność Turcji.
- Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich sankcji nałożonych na Turcję oraz zadeklarował możliwość przekazania jej myśliwców F-35.
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Donald Trump przyleciał na szczyt NATO w Ankarze. Przed rozpoczęciem rozmów amerykański przywódca spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Powtórzył, że jego zdaniem USA powinny kontrolować Grenlandię.
- Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, a to ważna część (świata - red.) dla Stanów Zjednoczonych. Jest otoczona przez chińskie statki i rosyjskie statki i nie pozwolimy, by to się stało. Grenlandia (...) powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię - powiedział Trump. Odniósł się również do oporu państw europejskich wobec tych planów.
- Oni (europejscy sojusznicy USA - red.) nie chcieli na to pójść i to przy wszystkich tych pieniądzach, które wydajemy, by ich bronić przed Rosją, a nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy, bo, jak pewnie zauważyliście, Europa jest teraz zupełnie innym miejscem, niż 20 lat temu - przekazał republikanin.
Donald Trump na szczycie NATO w Ankarze. Skrytykował sojuszników z Europy
Donald Trump powtórzył swoje rozczarowanie postawą sojuszników NATO po rozpoczęciu ofensywy przeciwko Iranowi.
- Byłem bardzo rozczarowany NATO. W ogóle nie potrzebowaliśmy żadnej pomocy. W pewnym sensie testowałem ludzi, sprawdzałem, czy będą chcieli pomóc, bo od dawna mówiłem, że im pomogliśmy, ale nie jestem pewien, czy oni będą chcieli pomóc nam - mówił prezydent USA.
W tym kontekście przyznał, że gdyby szczyt NATO nie odbywał się w Turcji, to "być może nie wziąłby w nim udziału".
- Turcja wykazała się na wiele sposobów o wiele większą lojalnością niż inne kraje, które naszym zdaniem powinny być lojalne - ocenił Trump.
Trump zapowiada ws. Turcji. Obiecał zniesienia sankcji
Amerykański prezydent zadeklarował też, że USA zniosą sankcje wobec Turcji, które zostały nałożone w związku z zakupieniem przez Ankarę rosyjskich systemów rakietowych S-400.
Ze względu na tę transakcję Waszyngton odmawiał Turcji przekazania myśliwców F-35. Podczas spotkania z Erdoganem Trump oznajmił, że Waszyngton "nie potrzebuje nakładać ograniczeń wobec przyjaciół".
Podkreślił, że ze względu na dobre relacje z Turcją USA rozważą przekazanie jej F-35. W związku z wykluczeniem Ankary z programu amerykańskich myśliwców piątej generacji kraj ten zaczął rozwijać program własnej maszyny o nazwie TAI Kaan.