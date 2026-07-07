W skrócie Donald Trump powtórzył w Ankarze powtórzył, że jego zdaniem Stany Zjednoczone powinny kontrolować Grenlandię zamiast Danii.

Prezydent USA wyraził rozczarowanie postawą europejskich sojuszników w odpowiedzi na ofensywę przeciwko Iranowi i podkreślił lojalność Turcji.

Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich sankcji nałożonych na Turcję oraz zadeklarował możliwość przekazania jej myśliwców F-35.

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Donald Trump przyleciał na szczyt NATO w Ankarze. Przed rozpoczęciem rozmów amerykański przywódca spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Powtórzył, że jego zdaniem USA powinny kontrolować Grenlandię.

- Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, a to ważna część (świata - red.) dla Stanów Zjednoczonych. Jest otoczona przez chińskie statki i rosyjskie statki i nie pozwolimy, by to się stało. Grenlandia (...) powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię - powiedział Trump. Odniósł się również do oporu państw europejskich wobec tych planów.

- Oni (europejscy sojusznicy USA - red.) nie chcieli na to pójść i to przy wszystkich tych pieniądzach, które wydajemy, by ich bronić przed Rosją, a nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy, bo, jak pewnie zauważyliście, Europa jest teraz zupełnie innym miejscem, niż 20 lat temu - przekazał republikanin.

Donald Trump na szczycie NATO w Ankarze. Skrytykował sojuszników z Europy

Donald Trump powtórzył swoje rozczarowanie postawą sojuszników NATO po rozpoczęciu ofensywy przeciwko Iranowi.

- Byłem bardzo rozczarowany NATO. W ogóle nie potrzebowaliśmy żadnej pomocy. W pewnym sensie testowałem ludzi, sprawdzałem, czy będą chcieli pomóc, bo od dawna mówiłem, że im pomogliśmy, ale nie jestem pewien, czy oni będą chcieli pomóc nam - mówił prezydent USA.

W tym kontekście przyznał, że gdyby szczyt NATO nie odbywał się w Turcji, to "być może nie wziąłby w nim udziału".

- Turcja wykazała się na wiele sposobów o wiele większą lojalnością niż inne kraje, które naszym zdaniem powinny być lojalne - ocenił Trump.

Trump zapowiada ws. Turcji. Obiecał zniesienia sankcji

Amerykański prezydent zadeklarował też, że USA zniosą sankcje wobec Turcji, które zostały nałożone w związku z zakupieniem przez Ankarę rosyjskich systemów rakietowych S-400.

Ze względu na tę transakcję Waszyngton odmawiał Turcji przekazania myśliwców F-35. Podczas spotkania z Erdoganem Trump oznajmił, że Waszyngton "nie potrzebuje nakładać ograniczeń wobec przyjaciół".

Podkreślił, że ze względu na dobre relacje z Turcją USA rozważą przekazanie jej F-35. W związku z wykluczeniem Ankary z programu amerykańskich myśliwców piątej generacji kraj ten zaczął rozwijać program własnej maszyny o nazwie TAI Kaan.





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