W skrócie Viktor Orban zadeklarował, że Węgry nie wpuszczą Ukrainy do Unii Europejskiej i zatrzymają ważne transporty tranzytowe dla Ukrainy przez swoje terytorium.

Andrij Sybiha poinformował, że władze Węgier zatrzymały siedmiu obywateli Ukrainy, pracowników banku OszczadbankSA, i złożył oficjalną notę z żądaniem ich uwolnienia.

W kampanii wyborczej na Węgrzech Fidesz Viktora Orbana traci poparcie w sondażach na rzecz opozycyjnej TISZY Petera Magyara, a wybory zaplanowano na 12 kwietnia.

W piątek rano Viktor Orban udzielił cotygodniowego wywiadu w węgierskim radiu. Mówił m.in. o Ukrainie.

- Nie wpuścimy Ukrainy do Unii Europejskiej - zadeklarował premier Węgier. Wypowiedź padła w momencie wielkiego napięcia między stolicami. Budapeszt oskarża Kijów o blokadę transportu rosyjskiej ropy naftowej przez rurociąg Przyjaźń do Węgier.

- Wstrzymaliśmy eksport oleju napędowego do Ukrainy, nadal utrzymujemy eksport energii elektrycznej i wstrzymamy tranzyt ważnych dla Ukrainy przesyłów ropy naftowej przez Węgry (...) dopóki nie uzyskamy zgody Ukrainy na dostawy (rosyjskiej ropy - red.) - podkreślił.

Andrij Sybiha oskarża Węgry: Wzięli za zakładników siedmiu obywateli Ukrainy

Władze Węgier wzięły siedmiu obywateli Ukrainy za zakładników - przekazał w mediach społecznościowych szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Zatrzymani Ukraińcy mieli być pracownikami banku OszczadbankSA.

"Jeśli to jest ta siła, o której mówił dziś premier Viktor Orban, to jest to siła grupy przestępczej. To terroryzm państwowy i wymuszenia" - dodał, komentując zapowiedź Orbana dotyczącą wywarcia na Kijowie presji w sprawie ponownego uruchomienia rurociągu Przyjaźń.

"Wysłaliśmy już oficjalną notę z żądaniem natychmiastowego uwolnienia naszych obywateli. Zwrócimy się również do Unii Europejskiej z prośbą o jednoznaczne zakwalifikowanie bezprawnych działań Węgier: wzięcia zakładników i rozboju" - poinformował szef MSZ Ukrainy.

Wybory na Węgrzech. Orban uderza w Ukrainę, "Zełenski grozi i szantażuje"

W czwartek wieczorem węgierski premier zamieścił na swoim Facebooku wymowny wpis, uderzający w ukraińskiego prezydenta. "Zełenski grozi i szantażuje na próżno. Nie poddamy się w interesie Węgrów. Przełamiemy blokadę ropy!" - przekazał.

Deklaracja Viktora Orbana nt. Ukrainy padła w czasie kampanii wyborczej na Węgrzech. Wybory parlamentarne zaplanowano na 12 kwietnia.

Rządzący Fidesz w niezależnych sondażach traci nawet kilkanaście pkt. proc. do opozycyjnej TISZY Petera Magyara. Oznacza to, że Orban po 16 latach niepodzielnej władzy może stracić stanowisko.

