Mocny apel z rodziny Chameneiego. Wzywa do bojkotu Iranu

Siostrzenica przywódcy Iranu - Ajatollaha Chameneiego - apeluje do światowych przywódcy, by ci zbojkotowali władze w Teheranie. Farideh Moradkhan wezwała świat do zerwania stosunków z Iranem z powodu brutalnego tłumienia protestów, które wybuchły po śmierci Mahsy Amini.

Zdjęcie Iran. Siostrzenica Ajatollaha Chameneiego wzywa do bojkotu Teheranu / VALENTIN FLAURAUD/AFP / AFP