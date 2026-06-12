W skrócie Papież Leon XIV podczas wizyty na Teneryfie zwrócił się do osób czerpiących korzyści z kryzysu migracyjnego.

W trakcie mszy w Santa Cruz papież podkreślił symbolikę Wysp Kanaryjskich jako miejsca spotkań różnych kultur i zaapelował do mieszkańców o pielęgnowanie gościnności wobec przybywających z Afryki migrantów.

Leon XIV wezwał zarówno migrantów, jak i wspólnoty przyjmujące do wzajemnego otwarcia, uczenia się od siebie i budowania wspólnoty ponad podziałami.

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Leon XIV zakończył w piątek swoją wizytę w Hiszpanii mszą świętą odprawioną na Teneryfie. W wydarzeniu w porcie w Santa Cruz, stolicy wyspy, uczestniczyło około 40 tysięcy osób.

Była to jednocześnie pierwsza w historii wizyta papieska na Wyspach Kanaryjskich, zorganizowana w kontekście narastającego kryzysu migracyjnego na szlaku z Afryki do Europy.

W homilii podczas uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa papież podkreślił duchowy wymiar spotkania z wiernymi. - Cieszę się, że mogę celebrować z wami Eucharystię dziękując za wiarę i miłość, których tak wiele świadectw otrzymałem podczas tej podróży apostolskiej - mówił.

Leon XIV zwrócił uwagę na symbolikę miejsca. - Morze przed nami przywołuje nieskończoność, podobnie jak czyni to niebo. Nieskończone jest jednak przede wszystkim pragnienie, które łączy serce Boga z tak wieloma ludzkimi sercami - dodał. W innym fragmencie podkreślił, że "żadna istota ludzka nie jest wyspą", wskazując na potrzebę budowania relacji i wspólnoty ponad podziałami.

Mieszkańcom Teneryfy papież mówił o ich szczególnym "powołaniu do gościnności", podkreślając rolę wysp jako miejsca spotkania kultur i ludzi.

Teneryfa. Papież z mocnym przesłaniem: Zatrzymajcie się! Nawróćcie się!

Msza odbyła się w porcie w Santa Cruz, w miejscu symbolicznym dla Wysp Kanaryjskich, które są jednym z głównych punktów docelowych migrantów z Afryki. Papież przypomniał, że jest to trasa szczególnie niebezpieczna.

- Największą łaską jest to, byśmy pozwolili się ewangelizować tym, którym pomagamy - mówił, wskazując jednocześnie na doświadczenie osób ubogich i wykluczonych, które "ufając Bogu z przekonaniem, że nikt inny nie traktuje ich poważnie (...) nauczyli się wielu rzeczy, które zachowują w tajemnicy swojego serca".

Jak opisuje Vatican News, w mszy uczestniczyli zarówno mieszkańcy wyspy, jak i turyści. Tysiące osób zgromadziło się także na ulicach i w oknach hoteli, witając papieża przejeżdżającego w papamobile.

Podczas spotkania z organizacjami zajmującymi się integracją migrantów Leon XIV wygłosił jedno z najmocniejszych przesłań wizyty. - Nawróćcie się! Krew i łzy naszych braci wołają do Boga - apelował, odnosząc się do osób wykorzystujących sytuację migrantów.

- Do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się! Nawróćcie się! - kontynuował.

W ostrych słowach dodał także, iż "za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało (...) będą musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością".

Leon XIV zwrócił się do migrantów: Otwierajcie się z ufnością

Leon XIV podkreślał, że pomoc migrantom nie może ograniczać się jedynie do wsparcia materialnego. Wskazywał na potrzebę integracji, aby "nie tworzyć światów równoległych, zamkniętych na siebie nawzajem".

Zwrócił się zarówno do migrantów, jak i wspólnot ich przyjmujących. - Otwierajcie się z ufnością na wspólnotę, która was przyjmuje, uczycie się jej języka, szanujcie jej prawa, poznawajcie jej zwyczaje - apelował do przybywających.

Jednocześnie zaznaczył rolę Kościoła w głoszeniu wiary. - Kościół, który przyjmuje, jest również Kościołem, który głosi, proponuje Chrystusa, ale Go nie narzuca - tłumaczył.

Papież odniósł się także do katolików migrujących, m.in. z Ameryki Łacińskiej i Filipin. Podkreślił, że stają się oni istotną częścią lokalnych wspólnot i mogą je ubogacać.

- Pozwólcie, aby także oni was ewangelizowali - mówił Leon XIV, wskazując, że integracja oznacza również otwartość na doświadczenia i wiarę osób przybywających z innych części świata. Dodał, że "w ten sposób obcy z wczoraj może stać się dzisiaj bratem i sąsiadem".

Wizyta na Teneryfie zakończyła podróż apostolską papieża po Hiszpanii, której głównym tematem była sytuacja migrantów oraz odpowiedzialność społeczności europejskich wobec kryzysu humanitarnego na Morzu Śródziemnym i Atlantyku.

Źródło: Vatican News





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