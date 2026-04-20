Mocne zarzuty wobec szefa FBI. Patel domaga się fortuny
Szef FBI Kash Patel pozwał magazyn "The Atlantic" o 250 mln dolarów za zniesławienie po publikacji zarzucającej mu m.in. publiczne nadużywanie alkoholu, a jego zachowanie budzi niepokój w administracji Donalda Trumpa. Patel twierdzi, że artykuł oparto na niewiarygodnych źródłach i jest elementem kampanii oczerniania, podczas gdy redakcja zapowiada obronę swoich ustaleń.
Szef FBI Kash Patel pozwał w poniedziałek magazyn "Atlantic" o 250 mln dolarów za zniesławienie. Pismo powołało się na sześciu obecnych i byłych urzędników oraz inne osoby, znające rozkład zajęć szefa agencji.
W złożonym w poniedziałek pozwie pada argumentacja, że źródła dziennikarzy "nie były w stanie znać faktów", a publikacja wpisuje się w szerszą kampanię oczerniania Patela.
"Odmówiono uwzględnienia uzasadnionej prośby o dodatkowy czas na odpowiedź na 19 szczegółowych, aczkolwiek absurdalnych, zarzutów. Zignorowano szczegółowy list od adwokata, wysłany przed publikacją, w którym wskazano na konkretne kłamstwa i dostarczono przeciwne dowody" - napisano w pozwie.
Jak nadmieniono, "nie przeprowadzono też wywiadu z samym dyrektorem Patelem, ani nie dano mu żadnej realnej możliwości odniesienia się do zarzutów własnymi słowami". "To nie jest zaniedbanie. To dowodzi celowego i szkodliwego oczerniania" - skwitowano.
Rzecznik "The Atlantic" w oświadczeniu podkreślił, iż magazyn podtrzymuje doniesienia na temat Patela i będzie bronić pisma oraz jego dziennikarzy przed tym "bezpodstawnym pozwem".
Publikacja magazynu "Atlantic". Opisano zachowanie szefa FBI
W piątek gazeta podała, że Patel regularnie upija się publicznie, a jego zachowanie jest znane administracji prezydenta i budzi niepokój w Białym Domu. Według magazynu w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie zdarzyło się, że członkowie ochrony osobistej mieli trudności z dobudzeniem Patela, który sprawiał wrażenie pijanego.
W jednym z przypadków wystąpiono o sprzęt wyważeniowy używany zwykle przez jednostki antyterrorystyczne, ponieważ dyrektor FBI był nieosiągalny za zamkniętymi drzwiami. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w przesłanym "Atlanticowi" stanowisku oświadczyła, iż dyrektor FBI pozostaje "kluczowym graczem w zespole administracji ds. prawa i porządku".
Według "Atlantica" Patel obawia się o swoją posadę, a w administracji Donalda Trumpa trwają już rozmowy o jego ewentualnym następcy. Po publikacji wśród demokratów zaczęły wybrzmiewać apele o to, by Patel odszedł ze stanowiska.