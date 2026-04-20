W skrócie Szef FBI Kash Patel pozwał magazyn "The Atlantic" o 250 mln dolarów za zniesławienie po publikacji zarzucającej mu m.in. nadużywanie alkoholu.

Patel twierdzi, że artykuł oparto na niewiarygodnych źródłach i nie dano mu możliwości odniesienia się do zarzutów.

Rzecznik "The Atlantic" zapowiedział obronę redakcji oraz jej dziennikarzy przed pozwem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef FBI Kash Patel pozwał w poniedziałek magazyn "Atlantic" o 250 mln dolarów za zniesławienie. Pismo powołało się na sześciu obecnych i byłych urzędników oraz inne osoby, znające rozkład zajęć szefa agencji.

W złożonym w poniedziałek pozwie pada argumentacja, że źródła dziennikarzy "nie były w stanie znać faktów", a publikacja wpisuje się w szerszą kampanię oczerniania Patela.

USA. Szef FBI pozwał magazyn "Atlantic" na 250 mln dolarów

"Odmówiono uwzględnienia uzasadnionej prośby o dodatkowy czas na odpowiedź na 19 szczegółowych, aczkolwiek absurdalnych, zarzutów. Zignorowano szczegółowy list od adwokata, wysłany przed publikacją, w którym wskazano na konkretne kłamstwa i dostarczono przeciwne dowody" - napisano w pozwie.

Jak nadmieniono, "nie przeprowadzono też wywiadu z samym dyrektorem Patelem, ani nie dano mu żadnej realnej możliwości odniesienia się do zarzutów własnymi słowami". "To nie jest zaniedbanie. To dowodzi celowego i szkodliwego oczerniania" - skwitowano.

Rzecznik "The Atlantic" w oświadczeniu podkreślił, iż magazyn podtrzymuje doniesienia na temat Patela i będzie bronić pisma oraz jego dziennikarzy przed tym "bezpodstawnym pozwem".

Publikacja magazynu "Atlantic". Opisano zachowanie szefa FBI

W piątek gazeta podała, że Patel regularnie upija się publicznie, a jego zachowanie jest znane administracji prezydenta i budzi niepokój w Białym Domu. Według magazynu w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie zdarzyło się, że członkowie ochrony osobistej mieli trudności z dobudzeniem Patela, który sprawiał wrażenie pijanego.

W jednym z przypadków wystąpiono o sprzęt wyważeniowy używany zwykle przez jednostki antyterrorystyczne, ponieważ dyrektor FBI był nieosiągalny za zamkniętymi drzwiami. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w przesłanym "Atlanticowi" stanowisku oświadczyła, iż dyrektor FBI pozostaje "kluczowym graczem w zespole administracji ds. prawa i porządku".

Według "Atlantica" Patel obawia się o swoją posadę, a w administracji Donalda Trumpa trwają już rozmowy o jego ewentualnym następcy. Po publikacji wśród demokratów zaczęły wybrzmiewać apele o to, by Patel odszedł ze stanowiska.

