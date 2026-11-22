W skrócie Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby ocenił Polskę jako wzorowego sojusznika i filar NATO 3.0 pod przywództwem ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Colby podkreślił, że Niemcy dokonały w ostatnim czasie znaczącego postępu w architekturze bezpieczeństwa, co określił mianem tektonicznej zmiany.

Wiceszef Pentagonu pochwalił współpracę z ministrem Borisem Pistoriusem, zaznaczając, że jego rola w odbudowie niemieckiej armii ma historyczne znaczenie.

Zdaniem Colby'ego wsparcie dla Ukrainy powinno obecnie skupiać się głównie na utrzymaniu linii frontu oraz przeprowadzaniu uderzeń średniego zasięgu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby opublikował w niedzielę na platformie X serię wpisów poświęconych rozmowom z europejskimi sojusznikami na temat koncepcji NATO 3.0. Szczególne uznanie amerykańskiego polityka zyskały Polska i Niemcy, które - jego zdaniem - odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu europejskiego systemu bezpieczeństwa.

"Polska jest niezłomnym filarem NATO 3.0 pod przywództwem ministra Kosiniaka-Kamysza i sekretarza stanu Pawła Zalewskiego. Polska jest prawdziwym, wzorowym sojusznikiem - dąży do zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB, rozbudowuje przemysł obronny i wyznacza standardy jako samodzielny filar europejskiej obrony" - napisał Colby na platformie X.

Przedstawiciel amerykańskiej administracji przypomniał, że na początku listopada uczestniczył w Krakowie w spotkaniu tzw. grupy Bergen. To format współpracy skupiający Stany Zjednoczone i część europejskich państw NATO. Colby podziękował polskim władzom za gościnność podczas rozmów.

Rozwiń

Wiceszef Pentagonu docenił Niemcy. "Tektoniczna zmiana" w Europie

W swoich wpisach Colby odniósł się także do działań podejmowanych przez Berlin. Jak ocenił, żaden z sojuszników nie dokonał w ostatnim czasie tak znaczącego postępu w zakresie obronności jak Niemcy.

"Mamy do czynienia z tektoniczną zmianą w europejskiej architekturze bezpieczeństwa, a Niemcy i ich przywództwo zasługują na ogromne uznanie" - podkreślił.

Amerykański polityk pochwalił również ministra obrony Borisa Pistoriusa za przywództwo i partnerską współpracę. Jak stwierdził, jego rola w przywracaniu Niemcom centralnego miejsca w europejskim systemie zbiorowej obrony ma "wręcz historyczne znaczenie".

Colby zaznaczył, że podejmowane obecnie działania mają przygotować Niemcy do odgrywania roli jednej z głównych sił militarnych Europy. Jest to związane z założeniem, że europejscy sojusznicy powinni przejmować główną odpowiedzialność za własną obronę konwencjonalną.

Po ukraińskich atakach w głębi Rosji doszło do spięcia między sojusznikami

Wiceszef Pentagonu nawiązał także do niedawnego spotkania z Pistoriusem. Podkreślił, że docenia jego otwartość i życzliwe podejście, mimo różnic w ocenie niektórych kwestii strategicznych.

Jak zaznaczył, rozbieżności między sojusznikami dotyczące skuteczności uderzeń dalekiego zasięgu są czymś normalnym. Słowa te pojawiły się po kontrowersjach wywołanych jego wcześniejszym wystąpieniem w Brukseli.

We wtorek Colby skrytykował bowiem ukraińskie ataki na cele położone w głębi Rosji, argumentując, że mogą one prowadzić do eskalacji konfliktu. Według brytyjskiego "Daily Telegraph" amerykański polityk opuścił wówczas spotkanie, nie czekając na niejawną odprawę dotyczącą sytuacji na froncie.

Jego stanowisko spotkało się z ostrą reakcją europejskich sojuszników. Boris Pistorius określił wypowiedzi przedstawiciela Pentagonu mianem "głupich".

Wiceszef Pentagonu wskazał, na czym Ukraina powinna się skupić

W niedzielnych wpisach Colby ponownie przedstawił stanowisko Waszyngtonu dotyczące dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa. Jak wskazał, wsparcie dla Ukrainy, w którym wiodącą rolę powinna odgrywać Europa, musi przede wszystkim umożliwiać ukraińskim siłom utrzymanie pozycji na linii frontu.

Zdaniem wiceszefa Pentagonu pomoc powinna koncentrować się na obronie ukraińskich pozycji oraz powiązanych z nią uderzeniach średniego zasięgu. W jego ocenie jest to najskuteczniejszy sposób realizacji strategii obronnej, której celem jest uniemożliwienie Rosji osiągnięcia zamierzonych celów militarnych.

Colby przekonywał, że takie podejście pozwoli również stworzyć warunki do osiągnięcia trwałego pokoju. Poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia odbyło się kilka rozmów z sojusznikami poświęconych tej kwestii.



