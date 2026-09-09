Mocne oskarżenia wobec Komisji Europejskiej. Ekolodzy stracili cierpliwość

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

WWF i inne organizacje działające na rzecz ochrony środowiska złożyły skargę na Komisję Europejską, twierdząc, że organ UE dopuścił się złego zarządzania i ulegania lobby. W ocenie ekologów rewizja Ramowej Dyrektywy Wodnej została przeprowadzona bez należytego udokumentowania potrzeby zmian, oceny skutków i konsultacji. "Decyzja została podjęta wyłącznie na żądanie przemysłu wydobywczego" - podało WWF.

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Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szyb wiertniczy
Ekolodzy formalnie oskarżyli Komisję Europejską o złe zarządzanie i uleganie lobbyVIRGINIA MAYO / POOL / AFP, JENS BUTTNER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFPAFP

W skrócie

  • WWF oraz inne organizacje ekologiczne złożyły skargę, zarzucając Komisji Europejskiej brak uzasadnienia i konsultacji przy rewizji Ramowej Dyrektywy Wodnej.
  • Skarżący krytykują liberalizację procedur dotyczących pozwoleń na projekty górnicze oraz pomijanie konsultacji społecznych w procesie decyzyjnym.
  • Komisja Europejska ogłosiła, że rewizja dyrektywy nastąpi w drugim kwartale 2026 roku, a priorytetem będzie uproszczenie dostępu do surowców krytycznych.
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Organizacje ekologiczne na czele z WWF złożyły skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zmian zapowiedzianych przez Komisję Europejską w Ramowej Dyrektywie Wodnej w grudniu 2025 r. KE argumentuje, że są one potrzebne dla utrzymania konkurencyjności UE z USA i Chinami, jednak ekolodzy twierdzą, że urzędnicy ulegli lobby przemysłu wydobywczego.

Zastrzeżenia skarżących wzbudzają zwłaszcza próby dalszej liberalizacji prawa regulującego wydawanie pozwoleń na realizację projektów górniczych.

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Ekolodzy skarżą Komisję Europejską. "Rewizja pojawia się znikąd"

Komisja Europejska została oskarżona o złe zarządzanie poprzez zignorowanie strony społecznej i jednostronne podjęcie decyzji o rewizji bez zgromadzenia należytej dokumentacji i przeprowadzenia konsultacji.

- Mówiąc wprost, ta rewizja pojawia się znikąd. Zrywa z długą tradycją współpracy i spójnego, opartego na dowodach kształtowania polityki. Nie jest poparta żadnymi publicznymi dowodami ani nie odpowiada żadnym z zaleceń i obietnic złożonych przez samą Komisję - powiedziała Irene Duque Femenia z organizacji Wetlands International Europe działającej na rzecz ochrony mokradeł.

- Wprowadzając luki w naszym prawie wodnym, by zaspokoić potrzeby przemysłu, Komisja odwraca hierarchię prawną między tymi dwoma obszarami i porzuca obietnicę, by "nie wyrządzać znaczącej szkody". Nie zgadzamy się ani z decyzją o zmianie przepisów, ani ze sposobem, w jaki zamierza to zrobić - to właśnie stanowi podstawę naszej skargi - wyjaśniła Femenia.

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KE oskarżona o złe zarządzanie i uleganie lobby

W grudniu Komisja Europejska zapowiedziała, że do rewizji Ramowej Dyrektywy Wodnej dojdzie w drugim kwartale 2026 r. Nacisk zostanie położony m.in. "usunięcie wąskich gardeł" w dostępie do surowców krytycznych i uproszczenie przepisów.

Ekolodzy zwracają uwagę, że KE odwróciła przyjęty porządek legislacyjny i najpierw zapowiedziała rewizję, a dopiero potem (w marcu br.) wezwała zainteresowane strony do dostarczenia dowodów na istnienie wąskich gardeł.

"Po lecie naznaczonym suszą i pożarami lasów w całej Europie (...) priorytetem musi być wzmocnienie odporności hydrologicznej i klimatycznej, a nie ponowne otwieranie jednej z najważniejszych unijnych zabezpieczeń środowiskowych w celu zaspokojenia krótkoterminowych interesów przemysłu" - podała w komunikacie WWF.

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