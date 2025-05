W Watykanie powoli dobiegać będzie czas sede vacante, czyli pustego tronu. Wiele wskazuje na to, że decyzja o wyborze nowego papieża zapadnie w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia konklawe .

Zanim drzwi do Kaplicy Sykstyńskiej zostaną zamknięte, przed kardynałami stało ważne zadanie : określić, jakie są obecnie największe problemy Kościoła i jaki papież będzie w stanie im podołać.

Jednak to inny temat wywołał emocje i tarcia między kardynałami. Chodziło o ocenę pontyfikatu papieża Franciszka, który dla części okazał się rozczarowaniem.

Czy w takim razie możemy się spodziewać, że kolejny pontyfikat będzie kontynuacją poprzedniego? - Te spotkania pokazały, że wcale nie jest oczywiste, że to będzie kontynuacja w sensie ścisłym i zostanie wybrany ktoś z najbliższych współpracowników papieża Franciszka - mówi gość " Studia Watykan" Edward Augustyn, watykanista i szef działu religijnego w "Tygodniku Powszechnym".

- Na kongregacjach dochodziło do mocnej krytyki pontyfikatu papieża Franciszka. Wyrażali ją często starsi kardynałowie, którzy w konklawe nie będą brali udziału. Jednak przez to, że wytykali różnego rodzaju błędy, pokazywali problemy, jakie stwarzał według nich papież Franciszek, to w jakiś sposób ustawiali narrację i myślenie choćby tych niezdecydowanych kardynałów - przyznaje Augustyn.