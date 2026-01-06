W skrócie Europa solidaryzuje się z Grenlandią wobec nacisków ze strony USA.

Premier Grenlandii apeluje o szacunek wobec międzynarodowych zasad i kanałów dyplomatycznych.

Rosyjski doradca Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew wykorzystuje sytuację, by siać zamęt i dzielić Europę

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Stany Zjednoczone powinny dążyć do nawiązania pełnego szacunku dialogu z Grenlandią za pośrednictwem właściwych kanałów dyplomatycznych i politycznych, w oparciu o istniejące porozumienia" - zaapelował premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

Polityk podkreślił także rolę Europy w obliczu rosnących napięć wokół wyspy. "Wsparcie europejskich przywódców jest kluczowe w czasie, kiedy międzynarodowe zasady są podważane" - stwierdził.

Tym samym Nielsen powtórzył apele, które kierował do USA już w piątek.

Napięcia na linii USA - Grenlandia. Doradca Putina: Sprawa jest przesądzona

Napięcia pomiędzy USA i Grenlandią skrzętnie wykorzystali Rosjanie, by siać zamęt.

"Wydaje się, że sprawa Grenlandii jest przesądzona. UE będzie nadal robić to, co wasale robią najlepiej: 'monitorować sytuację' i stosować podwójne standardy. Kanada następna?" - napisał prowoująco na platformie X Kiriłł Dmitrijew, jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina.

Wpis doradcy prezydenta Rosji pojawił się w dniu, w którym europejscy przywódcy wydali wspólne oświadczenie związane z kolejnymi wypowiedziami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczącymi Grenlandii.

"Grenlandia należy do jej mieszkańców. Tylko Danii i Grenlandii przysługuje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących Danii i Grenlandii" - stwierdzono w dokumencie, pod którym podpisał się m.in. premier Polski Donald Tusk.

- Żaden członek paktu Północnoatlantyckiego nie powinien grozić innemu członkowi - podkreślił wcześniej szef polskiego rządu.

Wcześniej reakcje europejskich liderów analizowali dziennikarze Politico, pisząc, że te są zbyt ostrożne. "Łagodność reakcji Brukseli pokazuje, w jakim impasie znalazła się Europa" - pisano.

Donald Trump o Grenlandii: Naprawdę jej potrzebujemy

Debata na temat zainteresowania Stanów Zjednoczonych wybuchła na nowo, kiedy Donalda Trumpa zapytano, czy operacja USA w Wenezueli powinna być sygnałem dla Grenlandii, że USA są gotowe użyć siły zbrojnej do swoich celów.

- Sami muszą to stwierdzić. Naprawdę nie wiem. Zdecydowanie jednak potrzebujemy Grenlandii. Potrzebujemy jej do celów obronnych - stwierdził amerykański przywódca.

Słowa Trumpa wywołały poruszenie wśród europejskich przywódców. Zareagowała na nie m.in. premier Danii, premier Grenlandii, a także prezydent Łotwy.

Źródła: Reuters, Interia

Petru w ''Graffiti'' o słowach Pełczyńskiej-Nałęcz: Politykę uprawia się inaczej. Trzeba się dogadywać Polsat News Polsat News