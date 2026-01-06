Mnożą się apele do USA, doradca Putina prowokuje. "Sprawa przesądzona"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

- Wsparcie europejskich przywódców jest kluczowe, kiedy międzynarodowe zasady są podważane - stwierdził Jens-Frederik Nielsen, premier Grenlandii. Polityk pilnie apeluje do USA, by zmieniły narrację i wróciły do dialogu. Tymczasem Kreml wykorzystuje sytuację, by siać zamęt. "Kanada następna?" - napisał prowokująco doradca Putina Kiriłł Dmitrijew. Wbił też szpilę europejskim liderom.

Dwóch mężczyzn w garniturach na tle mapy z napisem 'Grenlandia', obaj patrzą poważnie przed siebie.
Grenlandia apeluje do USA, Rosja prowokuje. "Co wasale robią najlepiej"Maptiler / Joe Raedle / SOPA ImagesGetty Images

W skrócie

  • Europa solidaryzuje się z Grenlandią wobec nacisków ze strony USA.
  • Premier Grenlandii apeluje o szacunek wobec międzynarodowych zasad i kanałów dyplomatycznych.
  • Rosyjski doradca Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew wykorzystuje sytuację, by siać zamęt i dzielić Europę
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Stany Zjednoczone powinny dążyć do nawiązania pełnego szacunku dialogu z Grenlandią za pośrednictwem właściwych kanałów dyplomatycznych i politycznych, w oparciu o istniejące porozumienia" - zaapelował premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

Polityk podkreślił także rolę Europy w obliczu rosnących napięć wokół wyspy. "Wsparcie europejskich przywódców jest kluczowe w czasie, kiedy międzynarodowe zasady są podważane" - stwierdził.

Tym samym Nielsen powtórzył apele, które kierował do USA już w piątek.

Napięcia na linii USA - Grenlandia. Doradca Putina: Sprawa jest przesądzona

Napięcia pomiędzy USA i Grenlandią skrzętnie wykorzystali Rosjanie, by siać zamęt.

"Wydaje się, że sprawa Grenlandii jest przesądzona. UE będzie nadal robić to, co wasale robią najlepiej: 'monitorować sytuację' i stosować podwójne standardy. Kanada następna?" - napisał prowoująco na platformie X Kiriłł Dmitrijew, jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina.

Wpis doradcy prezydenta Rosji pojawił się w dniu, w którym europejscy przywódcy wydali wspólne oświadczenie związane z kolejnymi wypowiedziami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczącymi Grenlandii.

Zobacz również:

Premier Danii Mette Frederiksen
Świat

Premier Danii oburzona słowami Trumpa. "Nie mają prawa"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    "Grenlandia należy do jej mieszkańców. Tylko Danii i Grenlandii przysługuje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących Danii i Grenlandii" - stwierdzono w dokumencie, pod którym podpisał się m.in. premier Polski Donald Tusk.

    - Żaden członek paktu Północnoatlantyckiego nie powinien grozić innemu członkowi - podkreślił wcześniej szef polskiego rządu.

    Wcześniej reakcje europejskich liderów analizowali dziennikarze Politico, pisząc, że te są zbyt ostrożne. "Łagodność reakcji Brukseli pokazuje, w jakim impasie znalazła się Europa" - pisano.

    Donald Trump o Grenlandii: Naprawdę jej potrzebujemy

    Debata na temat zainteresowania Stanów Zjednoczonych wybuchła na nowo, kiedy Donalda Trumpa zapytano, czy operacja USA w Wenezueli powinna być sygnałem dla Grenlandii, że USA są gotowe użyć siły zbrojnej do swoich celów.

    - Sami muszą to stwierdzić. Naprawdę nie wiem. Zdecydowanie jednak potrzebujemy Grenlandii. Potrzebujemy jej do celów obronnych - stwierdził amerykański przywódca.

    Słowa Trumpa wywołały poruszenie wśród europejskich przywódców. Zareagowała na nie m.in. premier Danii, premier Grenlandii, a także prezydent Łotwy.

    Źródła: Reuters, Interia

    Zobacz również:

    Prezydent Łotwy reaguje na słowa Trumpa ws. Grenlandii
    Świat

    Europejski przywódca oburzony słowami Trumpa. Zdecydowana deklaracja

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Petru w ''Graffiti'' o słowach Pełczyńskiej-Nałęcz: Politykę uprawia się inaczej. Trzeba się dogadywaćPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze