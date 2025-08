Z najnowszych danych Ministerstwa Obrony Niemiec wynika, że zainteresowanie wstąpieniem do Bundeswehry jest znacznie wyższe wśród młodych osób niż miało to miejsce w ubiegłym roku.

Tylko w tym roku, do 21 lipca, do niemieckiej armii wstąpiło o 28 proc. więcej osób , niż w tym samym okresie w 2024 roku. "Der Spiegel" podaje, że szeregi Bundeswehry zasiliło około 13 750 tys. ochotników .

Z czego wynika wzrost zainteresowania wstąpieniem do armii? Ministerstwo Obrony Niemiec uważa, że jest to spowodowane kampaniom reklamowym prowadzonym przez Bundeswehrę .

W publikacji wyszczególniono, co zakłada projekt proponowany przez Pistoriusa. Jak czytamy, mowa w nim o dobrowolności służby oraz o wyższej płacy. Celem jest wzbudzenie jeszcze większego zainteresowania wstąpieniem do Bundeswehdy wśród młodych Niemców. Berlin chce, aby rocznie rekrutowano do 15 tys. nowych poborowych, a od 2027 roku co najmniej jeden egzamin wstępny przed dołączeniem do armii ma być obowiązkowy.