Demi Washington zachorowała na koronawirusa pod koniec 2020 r. Jej objawy były łagodne, głównie katar. Aby jednak szybko powrócić na koszykarskie boisko, szkoła wymagała od niej wykonania szczegółowych badań lekarskich. Wyniki okazały się przerażające - u nastolatki rozwinęło się zapalenia mięśnia sercowego - relacjonuje news.yahoo.com.

USA. Zapalenie mięśnia sercowego u młodej koszykarki

Zapalenie mięśnia sercowego zmniejsza zdolność serca do pompowania krwi - podkreśla portal. To z kolei może prowadzić do udaru mózgu lub zawału serca.

Młoda koszykarka nie miała żadnych wad genetycznych, ani poważnie nie chorowała. Jej lekarz stwierdził jednoznacznie, że zapalenie mięśnia sercowego musiało być powiązane z koronawirusem. Wskazywał, że zaobserwował coś podobnego także u innych młodych sportowców, którzy zachorowali na COVID-19.

Covid-19. Wzrost liczby zgonów z powodu zawału serca wśród młodych ludzi

Szpital Cedars-Sinai w Los Angeles przeprowadził szczegółowe badania nt. wpływu Covid-19 na wzrost zgonów z powodu zawału serca

Według badania przeprowadzonego we wrześniu 2022 r. przez szpital Cedars-Sinai w Los Angeles, w USA znacznie wzrosła liczba zgonów z powodu zawału serca. Grupą wiekową, która najbardziej ucierpiała, są ludzie pomiędzy 25. a 44. rokiem życia - wzrost przypadków śmiertelnych wyniósł prawie 30 proc.

- Młodzi ludzie nie powinni umierać na zawał serca. Tak naprawdę wcale nie powinni mieć zawału serca - przekonuje dr Susan Cheng ze szpitala Cedars-Sinai.

Skoki liczby zgonów z powodu zawału serca zbiegły się z momentem gwałtownego wzrostu liczby przypadków COVID-19 w USA. Ten niebezpieczny trend może trwać jednak jeszcze znacznie dłużej - ostrzegają lekarze.