Emma pochodząca z Kentucky w USA mówiła, że zawsze chciała powiększyć usta, mimo że jej rodzina i chłopak próbowali odciągnąć ją od tego pomysłu. Jednak w grudniu w końcu dopięła swego. Dziewczyna znalazła klinikę, w której taką usługę mogła uzyskać za połowę normalnej ceny. "Kilka godzin po otrzymaniu zastrzyków, jej usta stały się niezwykle spuchnięte" - donosi "Daily Mail". Emma postanowiła podzielić się całą historią na TikToku.

Na nagraniu dziewczyna zaznacza, że bardzo boi się igieł, przez co to doświadczenie było "najgorsze w jej życiu" i bardzo bolesne. - To było bardzo traumatyczne, ale teraz, gdy ja, mój chłopak, moja rodzina i przyjaciele patrzymy na to z perspektywy czasu, to jest to całkiem zabawne - mówiła Emma na filmiku.

Klinika, która znajdowała się blisko jej domu oferowała powiększenie ust za 348 dolarów za jeden zastrzyk - podaje "Daily Mail". Mimo ceny, która odbiegała od większości proponowanych stawek, Emma nie zrezygnowała ze swojego celu. - Powinnam była wiedzieć od razu, ponieważ zadzwoniłam do trzech różnych miejsc i wszystkie proponowały taką usługę w cenie 700-800 dolarów - powiedziała.

USA: Powiększyła usta. Dostała poważnej reakcji alergicznej

Przed zastrzykami na usta dziewczyny na około 30 minut nałożono krem, który powoduje drętwienie i żadna reakcja alergiczna nie wystąpiła. Pomimo bólu Emma była zadowolona, dopóki nie upłynęło kilka godzin. Wtedy zaczął się dramat dziewczyny, która mówiła, że miała uczucie, jakby jej usta "miały eksplodować", nie była nawet w stanie mówić, bo wargi były zbyt duże.

Młoda kobieta nie zdecydowała się na udanie się do szpitala w obawie, że będzie musiała zmierzyć się z igłami. Zamiast tego zadzwoniła do kliniki, gdzie powiedziano jej, że taka reakcja jest po zabiegu normalna. Przerażona Emma postanowiła jednak skonsultować to z lekarzem, który poprzez telefoniczną poradę zalecił jej środek antyhistaminowy i uspokajający. Opuchlizna zeszła po kilku dniach.

Teraz dziewczyna ostrzega, aby przed pójściem na taki zabieg upewnić się, że nie posiada się jakiejś alergii.