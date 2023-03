W 2022 roku na (urzędującą jeszcze) Miss Germany wybrano aktywistkę, przedsiębiorczynię i aktorkę Domitilę Barros - jako pierwszą woman of colour. Barros dorastała w brazylijskiej faweli i uczyła tam uliczne dzieci czytać i pisać. Obecnie angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i sprawiedliwości społecznej.

Na socjolożce Nina Degele z Uniwersytetu Fryburskiego nowy kształt konkursu nie robi wrażenia - uważa ona format Miss Germany po prostu za przestarzały. Twierdzi, że trzeba go "zastąpić czymś zupełnie nowym".

Przypadek Saski

Saskia von Bargen mówi natomiast, że wybory Miss Germany to "idealna platforma" do opowiedzenia jej historii. Zgłosiła się do konkursu, by uwrażliwiać innych na tematykę transpłciowości. Ona - ucząca się zawodu specjalisty handlu detalicznego i pracująca w domu mody - pragnie uświadamiać ludziom, jak to jest być kobietą trans.