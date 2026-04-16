W skrócie Niemcy są gotowe wziąć udział w ewentualnej misji w cieśninie Ormuz, wykorzystując możliwości w zakresie rozminowywania i rozpoznania morskiego.

Niemiecka marynarka mogłaby wysłać niszczyciele min, okręt eskortowy i samoloty rozpoznawcze.

Warunkiem udziału Niemiec jest zawieszenie broni, międzynarodowy charakter misji, mandat ONZ oraz zgoda Bundestagu.

Zgodnie z informacjami "SZ" Merz przedstawi taki komunikat w piątek na konferencji dotyczącej wielostronnej misji w cieśninie Ormuz.

Cieśnina Ormuz. Niemcy gotowe wysłać swoje siły

Bundeswehra mogłaby wnieść wkład przede wszystkim poprzez swoje zdolności w zakresie rozminowywania. Niemcy dysponują 10 wyspecjalizowanymi jednostkami do zwalczania min, niszczycielami min typu Frankenthal.

Agencje informacyjne AFP i DPA przekazały, że Berlin miałby wysłać też okręt eskortowy i samoloty rozpoznawcze.

"Die Zeit" przypomina, że niemiecka marynarka dysponuje "dwoma samolotami rozpoznawczym P8A-Poseidon, wyposażonymi w radar, systemy akustyczne oraz optykę o wysokiej rozdzielczości".

W zakresie rozpoznania morskiego Bundeswehra ma korzystać ze swojej bazy logistycznej w Dżibuti, która działa od 2002 roku.

W ramach zwiększenia zaangażowania Berlin rozważa także odciążenie partnerów z NATO na północnym Atlantyku - donosi "SZ".

Warunkiem udziału Niemiec w misji w cieśninie Ormuz jest obowiązujące zawieszenie broni, międzynarodowy charakter misji oraz mandat udzielony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ponadto konieczna jest zgoda Bundestagu.

Kanclerz Friedrich Merz w Paryżu. Spotkanie z przywódców Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch

Friedrich Merz do Paryża udał się w czwartek wieczorem. Na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz brytyjskiego premiera Keira Starmera w konferencji weźmie udział także m.in. premier Włoch Giorgia Meloni.

Po ataku amerykańsko-izraelskim na Iran z 28 lutego Teheran zablokował ruch przez cieśninę Ormuz, którą transportowano około jednej piątej światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Negocjacje pokojowe między USA i Iranem w Islamabadzie, zakończone w niedzielę, nie przyniosły efektu.

W poniedziałek Stany Zjednoczone zaczęły blokować ruch przez Ormuz statków korzystających z irańskich portów. Jak twierdzi prezydent USA Donald Trump, blokada ma skłonić Iran do ponownego otwarcia cieśniny, kluczowego szlaku eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego z krajów Zatoki Perskiej.

Źródła: Die Zeit, PAP, AFP, DPA, "Die Zeit"

