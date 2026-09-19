W skrócie Karol Nawrocki udał się do Nowego Jorku, by uczestniczyć w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i prowadzić rozmowy z liderem Unii Afrykańskiej.

Polski prezydent planuje udział w Polsko-Amerykańskim Szczycie Ekonomicznym oraz spotkania z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.

Jednym z celów wizyty są negocjacje dotyczące obecności Polski w grupie G20.

W programie wizyty znajduje się także kolacja wydawana przez Donalda Trumpa, spotkanie z przedstawicielem Kuwejtu oraz wystąpienie Nawrockiego przed ONZ.

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Karol Nawrocki dotarł do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Oprócz oficjalnych uroczystości i spotkań z Polonią, Nawrocki zajmie się też dyplomacją. Jeden z jego punktów dotyczy przyszłości Polski w grupie G20 - dwudziestu największych gospodarek świata.

Na grudzień zaplanowano szczyt G20 na Florydzie. Polskę na tegoroczne wydarzenie zaprosił prezydent Donald Trump. - W naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach grupy się przedłużył na kolejne lata - przekazał Marcin Przydacz, który spotkał się z dziennikarzami tuż przed wylotem do USA.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że w tym kontekście ważne będzie spotkanie z przewodniczącym Unii Afrykańskiej. Jednocześnie przyznał, że w Afryce pojawiają się obawy o nadreprezentację Europy w G20. To zaś rodzi pytania o przyszłość Polski w grupie i stwarza przestrzeń dla potencjalnego sporu.

Prezydent na szczycie ONZ

Dyplomacją Karol Nawrocki zajmie się od poniedziałku. Wcześniej - w sobotę złoży wieniec przy pomniku poświęconym ofiarom ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W niedzielę spotka się z przedstawicielami Polonii.

Poniedziałek rozpocznie od udziału w Polsko-Amerykańskim Szczycie Ekonomicznym. Wizyta w USA jest pierwszą, w której funkcjonuje inicjatywa Prezydencki Pokład Biznesu. Ma pomóc w zwiększeniu zaangażowania polskich firm na świecie. Biznesmeni mają z głową państwa latać regularnie. Do USA prezydent zabrał ze sobą około 40 przedsiębiorców.

Następnie zaplanowane jest spotkanie Nawrockiego z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Jak wyjaśnił Przydacz, rozmowy mają toczyć się "w kontekście wyzwań natury bezpieczeństwa".

Kolejny punkt to spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Chalilurem Rahmanem.

Misja Karola Nawrockiego. Negocjacje z Afryką

Wtorek Nawrocki rozpocznie od udziału w debacie generalnej na forum ONZ. Później tego dnia spotka się z prezydentem Burundi Evariste Ndayishimiye, który obecnie jest przewodniczącym Unii Afrykańskiej.

Przydacz wyraził nadzieję, że "rząd również zacznie promować Polskę w ramach G20". Prezydencki minister wskazał na potrzebę kampanii dyplomatycznej, która zachęci inne państwa do zgody, by Polska znalazła się w grupie na stałe.

Unia Afrykańska to podmiot międzynarodowy, który jako ostatni na stałe dołączył do G20. - Wymiana doświadczeń jest tutaj niezwykle istotna. Unia reprezentuje też cały, wielki kontynent afrykański. Wiemy, że czasami pojawiają się zarzuty, że być może Europa jest zbyt mocno reprezentowana w G20, w stosunku do Afryki - mówił szef BPM.

- Prezydent będzie chciał przekonać naszych afrykańskich przyjaciół, aby w żaden sposób nie blokowali polskiego udziału. Polska nie ma złych, kolonialnych doświadczeń z jakimi oni mogą kojarzyć Europę - dodał Przydacz.

Prezydent w USA. Kolacja na zaproszenie Trumpa

W Nowym Jorku Nawrocki spotka się też z następcą tronu Kuwejtu, z którym będzie rozmawiał o sytuacji w Zatoce Perskiej i cenach energii.

Nawrocki wtorek zakończy na kolacji wydawanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. - Wspólnie z kilkudziesięcioma prezydentami. (...) Na tej kolacji prezydent Karol Nawrocki będzie obecny z małżonką. Mamy nadzieję na krótką rozmowę, ale o ważnych sprawach - wskazał Przydacz.

Ostatnim punktem w planie polskiej delegacji jest wystąpienie Karola Nawrockiego przed ONZ. Swoje przemówienie prezydent wygłosi w środę, około godziny 21.00 czasu polskiego.

Na szczycie ONZ obecny jest również wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Z Nowego Jorku dla Interii,

Jakub Krzywiecki



