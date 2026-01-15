W skrócie Burmistrz Nuuk Avaaraq Olsen wyraziła obawy mieszkańców Grenlandii wobec prób przejęcia kontroli nad wyspą przez USA.

Ministrowie spraw zagranicznych Danii i Grenlandii spotkali się z przedstawicielami USA, lecz nie zdołali zmienić stanowiska Amerykanów.

Premier Grenlandii zadeklarował wolę pozostania częścią Danii, na co Donald Trump odpowiedział, że go nie zna.

Burmistrz stolicy Grenlandii Nuuk Avaaraq Olsen stwierdziła, że "Grenlandczycy wyrazili się dość jasno" w kwestii zakusów Donalda Trumpa dotyczących tej strategiocznej wyspy.

- Nie chcemy, żeby Amerykanie przejęli tu kontrolę - podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem.

USA chcą kontrolować Grenlandię. Burmistrz Nuuk: Wszyscy się martwią

Olsen dodała, że mieszkańcy wyspy "żyją z dnia na dzień". Jak zauważyła, sama "naprawdę się boi", ponieważ przyszłość Grenlandii powinna być kształtowana z poszanowaniem woli jej mieszkańców, a nie pod wpływem trwających konfliktów politycznych.

Polityk przyznała, że jeszcze niedawno mieszkańcy Grenlandii starali się żyć całkowicie normalnie. Dziś jednak sytuacja się zmieniła.

- Gdyby mnie spytać tydzień temu powiedziałbym, że mało osób się boi. Niektórzy się martwili, ale większość skupiała się na codziennym życiu. Teraz jednak, tydzień później, jest odwrotnie. Powiedziałabym, że większość się boi, wszyscy się martwią, ale nadal staramy się skupić na codziennym życiu - wyjaśniła.

Zdaniem burmistrz Nuuk ciągła presja ze strony polityków oraz międzynarodowego społeczeństwa odbija się na życiu i psychice zwykłych mieszkańców wyspy.

USA. Szefowie MSZ Danii i Grenlandii spotkali się z przedstawicielami Trumpa

W środę doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Danii i Grenlandii z przedstawicielami USA. Po rozmowach w Białym Domu Lars Lokke Rasmussen przekazał, że był one "szczere i konstruktywne", jednak nie udało się zniechęcić USA do przejęcia wyspy.

- Nie udało nam się zmienić stanowiska Amerykanów. Wyraźnie widać, że prezydent pragnie podbić Grenlandię. Wyraźnie daliśmy do zrozumienia, że nie leży to w interesie królestwa - mówił szef MSZ Danii.

Spotkanie poprzedziła seria wpisów opublikowanych przez Donalda Trumpa w serwisie Truth Social, w których po raz kolejny zapowiedział przejęcie wyspy.

"Jeśli tego nie zrobimy, zrobią to Chiny albo Rosja, a to się nie wydarzy! (...). NATO będzie o wiele groźniejsze i skuteczniejsze z Grenlandią w rękach Stanów Zjednoczonych. Cokolwiek innego jest niedopuszczalne" - stwierdził amerykański przywódca.

"NATO: Powiedźcie Danii, żeby się stamtąd wynosiła, natychmiast! Dwa zaprzęgi nie dadzą rady, USA dadzą!" - dodał.

Trump odpowiedział premierowi Grenlandii. "Nie wiem, kim on jest"

W odpowiedzi na ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że terytorium wolałoby pozostać częścią Danii.

- Jeśli mamy wybierać między USA a Danię, to wolimy być częścią królestwa Danii - mówił Nielsen. Dodał, że Grenlandia "wybiera NATO, Królestwo Danii i Unii Europejskiej".

Szef rządu Grenlandii doczekał się odpowiedzi z ust Donalda Trumpa. Republikanin stwierdził, że "nie wie, kim on jest". - Cóż, to ich problem. (...) Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem - podkreślił.

Źródło: "Financial Times", Polskie Radio

