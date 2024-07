Chiny. Ministrowie "zniknęli". Jest komunikat

Li Shangfu został powołany do Centralnej Komisji Wojskowej w październiku 2022 roku, a 12 marca 2023 roku mianowano go ministrem obrony. Od czasu objęcia urzędu do dymisji minęło siedem miesięcy, co czyni go najkrócej urzędującym szefem resortu. Li nie był widziany w przestrzeni publicznej od 29 sierpnia ubiegłego roku.