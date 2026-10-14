W skrócie W Tiranie podczas protestów studentów budynek Ministerstwa Edukacji został podpalony i doszło do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.

Demonstranci rzucali w ministerstwo edukacji kamieniami, jajkami i koktajlami Mołotowa, doszło do zniszczeń budynków oraz zatrzymań i obrażeń, w tym wśród policjantów i przypadkowych osób.

Protesty zostały wywołane przez sprzeciw wobec wysokich kosztów studiów, złych warunków na uczelniach i trudnościami ze znalezieniem pracy, a także kontrowersyjną inwestycją turystyczną i żądaniami dymisji premiera.

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Ministerstwo edukacji w Tiranie stanęło w ogniu w środę, podczas drugiego dnia gwałtownych protestów studentów. Jak informuje agencja Reuters, przed budynkiem zgromadziły się tysiące demonstrantów, domagających się zmian w albańskim systemie szkolnictwa wyższego.

Część uczestników rzucała cegłami w siedzibę resortu, niszczyła metalowe barierki ustawione wzdłuż chodników i przewracała kosze na śmieci. Zdarzenia te zarejestrowały kamery Reutersa.

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Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, próbując rozproszyć tłum. Według świadka agencji pożar wybuchł także w pobliskim oddziale Raiffeisen Banku. Nie ustalono, co było przyczyną pojawienia się ognia w obu budynkach.

Albania. Starcia przed Ministerstwem Edukacji w Tiranie

Do gwałtownych starć dochodziło już we wtorek. Według albańskiej policji część demonstrantów próbowała wedrzeć się na teren ministerstwa edukacji.

- Podczas zgromadzenia grupa uczestników dopuściła się aktów przemocy, uszkadzając zewnętrzne ogrodzenie, a następnie bramę wejściową, próbując dostać się na dziedziniec - przekazała policja w komunikacie cytowanym przez Balkan Insight.

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Uszkodzone zostały również okna i elewacja budynku. Demonstranci rzucali w kierunku ministerstwa kamieniami, jajkami i koktajlami Mołotowa.

Według wcześniejszych informacji Balkan Insight zatrzymano 23 osoby, a sześciu policjantów zostało rannych. Portal UA.News podawał natomiast liczbę 16 zatrzymanych i 49 osób objętych postępowaniem. Dane pochodzą z różnych doniesień i nie stanowią jednego, potwierdzonego bilansu.

Protesty w Albanii. Ranni trafili do szpitali

Według informacji przekazanych przez albańskie ministerstwo zdrowia sześć osób pozostawało pod opieką medyczną po wtorkowych zamieszkach. Wśród nich było trzech demonstrantów i trzech przypadkowych świadków wydarzeń.

Jedna z osób postronnych wymagała operacji. Inny uczestnik protestu, u którego wystąpiły objawy zatrucia, otrzymał pomoc medyczną i został wypisany.

Albańskie stowarzyszenie dziennikarzy poinformowało również o obrażeniach odniesionych przez reportera podczas działań policji. Organizacja zarzuciła funkcjonariuszom utrudnianie pracy ekipie relacjonującej wydarzenia.

Wicepremier Albanii apeluje do studentów. "Odciąć się od przemocy"

Do wydarzeń odniosła się wicepremier Albanii Albana Kociu, która potępiła akty przemocy i zniszczenia w stolicy.

"Protestowanie jest uzasadnionym prawem, ale nie może służyć jako usprawiedliwienie dla przemocy, niszczenia miasta czy brutalnych starć na środku ulicy" - napisała na Facebooku.

"Apeluję do studentów i każdego uczciwego obywatela, który wierzy w prawo do protestu: odetnijcie się od przemocy i wandalizmu!" - dodała.

Albania. Studenci protestują przeciwko korupcji i warunkom na uczelniach

Organizatorzy demonstracji wskazują na wysokie koszty studiów, niewystarczające wsparcie finansowe, warunki na uniwersytetach oraz trudności ze znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu nauki.

Obecna fala antyrządowych protestów rozpoczęła się w maju. Jednym z jej początkowych impulsów był spór wokół planowanej inwestycji turystycznej na chronionym obszarze Zvërnec, powiązanej z Jaredem Kushnerem, zięciem Donalda Trumpa.

Demonstracje stopniowo przerodziły się w szerszy ruch sprzeciwu wobec władz premiera Ediego Ramy. Uczestnicy protestów domagają się również jego ustąpienia.

Reuters ocenia, że obecne zamieszki są najgwałtowniejszą odsłoną protestów antykorupcyjnych, które od maja stanowią coraz większe wyzwanie dla albańskiego rządu.

Źródła: Reuters, Balkan Insight, Al Jazeera, UA.News, Tirana Report



