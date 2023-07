Minister zrezygnował po 10 dniach. W tle neonazistowskie "żarty"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Po zaledwie 10 dniach od sformowania rządu minister gospodarki Finlandii Vilhelm Junnila podał się do dymisji. Rezygnacja to skutek "żartu", jaki polityk wygłosił kilka lat wcześniej na jednym ze zjazdów nacjonalistycznej partii. Opozycja zgłosiła wotum nieufności wobec Junnili, jednak większość parlamentarna zdołała go obronić. Mimo to kontrowersje narastały, dlatego premier przyjął rezygnację i ocenił ją jako "właściwą".

Zdjęcie Vilhelm Junnila był ministrem gospodarki Finlandii przez 10 dni / EEVA-MARIA BROTHERUS/LEHTIKUVA / AFP