W skrócie Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział złożenie skargi do TSUE na umowę UE z Mercosur.

Polska przygotuje własną skargę, jeśli Parlament Europejski nie przegłosuje tej inicjatywy.

Umowa budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego i liberalizacji wymiany handlowej.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapowiedział w środę w programie "Super Ring", że skarga na umowę z Mercosur jest przygotowywana i "będzie w przyszłym tygodniu składana" do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

- Z tego, co wiem, w rozmowach z europosłem Krzysztofem Hetmanem padało, że ta skarga będzie składana w przyszłym tygodniu - powiedział Krajewski.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi pytany, co się stanie, jeśli Parlament Europejski nie przegłosuje skargi złożonej przez europosłów, odparł, że Polska jako kraj członkowski przygotuje własną.

- Przygotowywane są oceny, na jakich zasadach możemy tę skargę złożyć, jak to by miało wyglądać - dodał.

Umowa z Mercosur. Krajewski o niezgodności z traktatami

Krajewski wyjaśnił, że we wniosku podnoszona będzie kwestia niezgodności przyjęcia tej umowy z traktatami z powodu jej rozdzielenia na dwie części, które określił jako "polityczną i handlową".

Szef resortu rolnictwa dodał, że wniosek do TSUE będzie dotyczył też kwestii "bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego" w zakresie m.in. używania środków ochrony roślin, które we wspólnocie są zakazane.

Minister uważa, że Polska nie ma obowiązku wpuszczania wszystkich towarów z państw Mercosuru. Zapewnił, że jeśli wykryte zostanie, że nie spełniają one norm, to będą odsyłane.

- Naszą rolą, polskiego rządu, polskich inspekcji i instytucji, jest badanie tych produktów, które będą wjeżdżać, i one wcale nie muszą wjechać - zaznaczył Krajewski.

Unia Europejska. Polska zagłosowała przeciw umowie z Mercosur

Przypomnijmy, że na umowę handlową z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - krajeUnii Europejskiej zgodziły się w piątek. Przeciw w Radzie UE głosowali przedstawiciele: Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii; od głosu wstrzymała się Belgia.

Według zapowiedzi umowa ma zostać podpisana w sobotę. Ma wprowadzić preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.

W piątek, podczas głosowania w sprawie umowy, decydujące dla wyniku było poparcie jej przez Włochy. Szef dyplomacji tego kraju Antonio Tajani stwierdził ostatecznie, że dla jego kraju umowa w obecnie przyjętej formie jest korzystna.

Wyniki głosowania oznaczają, że nie udało się uzyskać mniejszości blokującej, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymała zielone światło na podpisanie umowy w imieniu wspólnoty w Paragwaju, który sprawuje prezydencję w bloku Mercosur.

Również w piątek przyjęto klauzulę ochronną do umowy z Mercosurem we wzmocnionej wersji. Mechanizm będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z Mercosuru, jeśli ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc. lub jeśli na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.

Komisja Europejska: Obawy rolników zostały przewidziane w projekcie umowy

W ocenie przedstawicieli KE obawy rolników zostały przewidziane w projekcie umowy, gdyż zakłada ona limity na import konkretnych produktów, np. wołowiny, oraz systemy ochronne, m.in. kontrolę wewnętrznego rynku.

Komisja przekonuje, że umowa jest korzystna dla wspólnoty, w tym dla Polski, gdyż zniweluje cła na towary eksportowane do krajów Mercosuru. Jak podała, eksport polskiej żywności do tych państw w 2024 roku wyniósł 72 mln euro i średnio objęty był cłami w wysokości od 27 do 55 proc.

W poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill powiedział, że unijny traktat dopuszcza możliwość, aby umowa handlowa z Mercosurem weszła w życie przed jej zatwierdzeniem przez Parlament Europejski.

Zatwierdzenie umowy przez Izbę nie jest jednak przesądzone. W PE trwają również rozważania na temat potencjalnego skierowania skargi przeciwko porozumieniu z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości UE.

