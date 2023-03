Protesty w Izraelu. Media: Rząd rozważa odejście od reformy

Do odejścia od budzącej kontrowersje reformy wezwał też po raz kolejny prezydent Izraela.

"W imię dobra Izraela, w imię odpowiedzialności wzywam do natychmiastowego wstrzymania procesu legislacyjnego" - napisał na twitterze.

Jak donosi z kolei "Jersualem Post", protesty mogą przynieść efekt. Dwóch ministrów miało apelować do Netanjahu o to, by wstrzymał prace nad zmianą przepisów o Sądzie Najwyższym. Przeciwny temu ma być minister sprawiedliwości.

Jak donoszą media, rozmowy w tej sprawie będą trwały w poniedziałek.