"W zeszłym miesiącu minął mój czwarty rok w roli sekretarza stanu ds. obrony. Jest to również mój dziewiąty rok na stanowisku ministra. Miałem zaszczyt służyć tobie i twoim poprzednikom w obronie tego wspaniałego kraju oraz by zapewniać bezpieczeństwo obywatelom" - rozpoczyna swój list do premiera Sunaka minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace.