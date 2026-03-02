Bliski Wschód
Bliski Wschód

Minister nie chciał rezygnować z wakacji. Poleciał tuż przed atakiem

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

Estoński minister obrony przebywał wraz z rodziną na wakacjach w Dubaju, gdy wybuchła wojna między USA i Izraelem a Iranem. Według doniesień mediów, Hanno Pevkur przyleciał do Dubaju w piątek. Polityk stwierdził, że "jest jak każdy człowiek" i skoro kupił bilety lotnicze z dużym wyprzedzeniem, to nie chciał stracić pieniędzy. Podobne kontrowersje wzbudził szef włoskiego MON, który wrócił do kraju wojskowym samolotem.

Hanno Pevkur, minister obrony Estonii
Estoński minister obrony nie chciał rezygnować z wakacji w DubajuMICHAL CIZEK/EN; STRINGERPAP/EPA

Informację na temat estońskiego polityka potwierdził w poniedziałek szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna. Dziennik "Postimees" podał, że Pevkur przybył do Dubaju w piątek.

Minister obrony Estonii został skrytykowany w mediach za udanie się w prywatną podróż na Bliski Wschód w okresie wysoce niestabilnej sytuacji w regionie i mimo wydanych ostrzeżeń o zagrożeniu.

Wojna w Iranie. Minister obrony Estonii "na wakacjach" w Dubaju

- Jestem taki sam jak każdy człowiek. Jeśli kupujesz bilety lotnicze z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i rezerwujesz hotel, a w tym czasie nie ma żadnych oznak, że mogą wystąpić jakiekolwiek problemy, to nikt nie chce stracić pieniędzy wydanych na bilety - stwierdził w rozmowie z "Postimees".

- Wszyscy jesteśmy ludźmi i jeśli podczas ferii chcemy na chwilę oderwać się od codzienności i wybrać się na wakacje z rodziną, to przede wszystkim musimy wyjść z założenia, że wszyscy jesteśmy równi. Ja również przyleciałem tu regularnym lotem - dodał.

Zobacz również:

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołują kolejne rejsy na Bliski Wschód
Polska

Kolejne rejsy na Bliski Wschód odwołane. Linie lotnicze ogłaszają

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    Minister opuścił Zjednoczone Emiraty Arabskie drogą lądową i obecnie przebywa w Omanie, gdzie wraz z innymi Estończykami oczekuje na powrót do ojczyzny.

    - Teraz nie ma lotów. Żyjemy z dnia na dzień. Nie wiemy, jak i kiedy dotrzemy do domu - przyznał Pevkur w rozmowie z radiem ERR.

    Szef MSZ Estonii przyznał, że obecnie ruch lotniczy w regionie jest poważnie utrudniony, a państwo nie jest obecnie w stanie sprowadzić obywateli z powrotem do kraju. Na Bliskim Wschodzie przebywa obecnie około 3 tys. Estończyków, najwięcej w ZEA.

    Iran. Włoski minister w Dubaju. Wrócił wojskowym samolotem

    To niejedyny wysoki rangą polityk, który w ostatnich dniach przebywał w Dubaju. Szerokim echem odbiła się sprawa włoskiego ministra obrony Guido Crosetto, który również w piątek poleciał do Dubaju, aby odwiedzić swoją rodzinę, z którą miał wrócić do Rzymu. Po rozpoczęciu ataku na Iran i odwecie Teheranu, wszystkie loty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały zawieszone.

    Włoski polityk opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przekazał, że jego wizyta "była użyteczna w zarządzaniu trwającym kryzysem oraz w relacjach ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi".

    Zobacz również:

    Z prawej: niebo widoczne z okna Jacka
    Bliski Wschód

    Polacy utknęli w turystycznym raju. "Najbardziej przerażająca chwila"

    Anna Nicz
    Anna Nicz

      "Wrócę do Włoch sam, aby uniknąć narażania innych na dodatkowe niebezpieczeństwo, ponieważ podróżowanie ze mną w obecnych warunkach mogłoby stwarzać dla nich ryzyko. Zrobię to oczywiście wojskowym samolotem i zostawię tutaj moją rodzinę, która rozumie tę decyzję, upewniwszy się, że dla nich, tak jak dla innych obywateli włoskich i cudzoziemców, nie ma istotnych zagrożeń, poza tymi wynikającymi z pechowego przypadku" - stwierdził.

      "Wrócę, korzystając z wojskowego lotu, ale po dokonaniu wpłaty na rzecz dowództwa 31. Skrzydła w Ciampino kwoty trzy razy wyższej, z mojego wyboru, niż ta przewidziana w taryfie dla pasażerów lotów państwowych, po to, by usunąć nawet możliwości atakowania mnie, że wróciłem korzystając z lotu państwowego" - zapewnił polityk.

      Zobacz również:

      Nie żyje żona ajatollaha Chameneiego
      Bliski Wschód

      Irańskie media: Nie żyje żona ajatollaha Alego Chameneiego

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      Schetyna w "Śniadaniu Rymanowskiego": USA nie pozwolą na atak Izraela na IranPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze