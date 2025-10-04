W skrócie Minister kultury Litwy Ignotas Adomavičius podał się do dymisji po tygodniu urzędowania, tłumacząc decyzję naciskami i troską o bezpieczeństwo rodziny.

Bezpośrednią przyczyną dymisji była jego wypowiedź dotycząca przynależności Krymu, którą premier uznała za nie do przyjęcia.

Decyzja rządu wywołała protesty w sektorze kultury oraz polityczną dyskusję o przyszłości koalicji.

Litewska opinia publiczna żyje piątkową dymisją ministra kultury Ignotasa Adomavičiusa. Polityk sprawował swój urząd zaledwie tydzień.

Adomavičius wskazywał na "naciski zewnętrzne", które zagrażają bezpieczeństwu jego bliskich. - Rodzina jest atakowana, żona, matka i dzieci to przechodzą - tłumaczył w rozmowie ze współpracownikami.

Powodem wybuchu społecznego niezadowolenia był niedawny wywiad odchodzącego ministra, w którym nie był w stanie wskazać, do kogo należy anektowany przez Rosjan Krym. Określił to pytanie jako "prowokacyjne".

Ignotas Adomavičius jest członkiem partii Świt Niemna, określanej jako populistyczna nacjonalistyczna i prorosyjska.

Faktycznie ugrupowanie wspiera Ukrainę w jej walce z Rosją. Jednocześnie jego przedstawiciele wskazują, że wzorem innych krajów trzeba prowadzić handel z Moskwą.

Premier nowo powołanego rządu Litwy Inga Ruginienė skrytykowała Adomavičiusa. Uznała wypowiedź o Krymie za "całkowicie nie do przyjęcia".

Zarazem zapewniła, że koalicja będzie trwać, a Świt Niemna ma prawo do wskazania nowego ministra kultury. Decyzja ta nie podoba się przedstawicielom sektora kultury, którzy zapowiedzieli ogólnokrajowy protest.

Kulisy dymisji Ignotasa Adomavičiusa zdradził w rozmowie z dziennikarzem litewskich mediów publicznych lider Świtu Niemna Remigijus Žemaitaitis.

Jak tłumaczył, w piątek rano doszło do spotkaniu premier z ministrem kultury. Zastanawiano się nad zwołaniem rady koalicyjnej. Ostatecznie doszło do dymisji. - Najwyraźniej premier podjęła szybką decyzję pod presją opinii publicznej. (...) Możliwe, że ten rząd nie dotrwa 1 stycznia, jeśli będziemy kierować się emocjami - przekazał Žemaitaitis.

Przewodniczący Świtu Niemna wziął w obronę zdymisjonowanego ministra. - Jego wypowiedź jasno wskazywała, że de iure (zgodnie z prawem - red.) Krym nadal należy do Ukrainy, de facto do Rosji. Wyraźnie mówił o aneksji - podkreślił.

Podczas rozmowy padło pytanie o stosunek do protestujących. - Najwyraźniej ci, którzy zapowiadają kontynuację pikiet, chcą wpędzić państwo w chaos, w kierunku przedterminowych wyborów, czego chce opozycja. Pytanie brzmi, czy będziemy mieli przedterminowe wybory, czy ruszymy do pracy. Moim obowiązkiem jest poszukiwanie lub, jak się wydaje, zaproponowanie jednego z wiceministrów na stanowisko ministra kultury - zauważył.

Źródło: LRT

