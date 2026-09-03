Minister kraju NATO podał się do dymisji. W tle sprawa amunicji dla Ukrainy

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Estoński minister obrony Hanno Pevkur podał się do dymisji - informuje portal Politico. Rezygnacja ma związek z nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków publicznych oraz skandalem wokół niedostarczonych zamówień amunicji dla Ukrainy. Dostawy były finansowane ze środków unijnych. "Muszę wziąć na siebie polityczną odpowiedzialność" - oświadczył estoński polityk.

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Hanno Pevkur
Hanno Pevkur zrezygnował ze stanowiska ministra obrony EstoniiMEHMET FUTSI / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Estoński minister obrony Hanno Pevkur złożył dymisję w związku z nieprawidłowościami w wydatkach publicznych i problemami przy zamówieniach amunicji dla Ukrainy.
  • Jak ujawniono, resort obrony Estonii przekazał kontrakt na dostawę amunicji firmie, która nie miała doświadczenia w tej branży, a zamówione naboje nie dotarły do Ukrainy.
  • Hanno Pevkur przyznał, że nie zapoznał się z umową i wyjaśnił, iż ministrowie zwykle nie zajmują się szczegółami zamówień publicznych.
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Hanno Pevkur pełnił funkcję ministra obrony Estonii od 2022 roku. Ustąpił ze stanowiska w środę wieczorem po doniesieniach państwowej izby kontroli, że jego ministerstwo przyznało kontrakt na dostawę amunicji o wartości 70 mln euro indyjskiej firmie, która nie miała dotychczas doświadczenia w tym sektorze - informuje portal Politico.

Estonia skierowała sprawę do Europejskiego Sądu Arbitrażowego po tym, jak naboje nie zostały dostarczone.

Estonia: Minister obrony Hanno Pevkur rezygnuje. "Muszę wziąć odpowiedzialność"

"Bezpieczeństwo Estonii nie jest projektem jednej osoby. To nasza wspólna odpowiedzialność" - napisał Pevkur w poście w mediach społecznościowych. "Dlatego muszę dziś wziąć na siebie polityczną odpowiedzialność za całą dziedzinę obronności i w odpowiednim czasie przekazać pałeczkę ministra obrony premierowi" - oświadczył polityk.

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Pevkur był wzywany do rezygnacji po tym, jak w sierpniu estoński krajowy urząd kontroli wykrył "poważne problemy" w wykorzystaniu funduszy i rozliczaniu środków przez Ministerstwo Obrony. Organ nadzorczy zgłaszał podobne zastrzeżenia już w zeszłym roku.

Jak podaje Politico, zamówienie na zakup amunicji, finansowane ze środków unijnego Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, zostało w 2024 r. przyznane zarejestrowanej we Włoszech spółce Datasel S.R.L., której właścicielem jest indyjska firma Neco Defence Munitions.

Estoński polityk nie zapoznał się z umową. Amunicja nie trafiła do Ukrainy

Firma wielokrotnie opóźniała dostawy, a kiedy w 2025 r. doszło do kontroli, okazało się, że naboje są wadliwe i ostatecznie nie trafiły do Ukrainy.

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Pevkur oświadczył, że nie zapoznał się z treścią umowy. Tłumaczył, że resort zazwyczaj nie zajmuje się szczegółami dotyczącymi zamówień publicznych.

"Choć minister nie zajmuje się liczeniem skarpetek i amunicji ani prowadzeniem negocjacji kontraktowych, krytyka ze strony krajowego urzędu kontroli, dotycząca przede wszystkim działań sił zbrojnych i Centrum Inwestycji Obronnych, rodzi pytanie o odpowiedzialność polityczną" - stwierdził Pevkur.

W czwartek polityk podkreślał, że za jego kadencji Estonia zwiększyła wydatki na obronę z 2 do 5 proc. PKB w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 r.

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