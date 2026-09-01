W skrócie Minister finansów Rosji Anton Siluanow pojawił się na spotkaniu G20 po raz pierwszy od początku pełnoskalowej rosyjskiej ofensywy na Ukrainę.

Amerykańska administracja, odpowiedzialna za zaproszenie Siluanowa, tłumaczyła tę decyzję członkostwem Rosji w G20 i potrzebą dialogu, mimo protestów ze strony europejskich uczestników.

Przedstawiciele Europy wyrazili sprzeciw wobec obecności Siluanowa, odmawiając wspólnego zdjęcia i grożąc bojkotem wydarzenia.

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Minister finansów Rosji Anton Siluanow pojawił się niespodziewanie na poniedziałkowym spotkaniu dotyczącym kwestii gospodarczych G20 w Asheville. To pierwszy raz od czasu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zaproszenie ze strony amerykańskiej administracji nie zostało wcześniej ujawnione - informuje "The New York Times". Dziennik zaznacza, że w niedzielę przedstawiciele Białego Domu nie chcieli wypowiadać się na ten temat.

Siluanow na spotkaniu G20. Trump tłumaczy decyzję o zaproszeniu Rosji

- Zobaczymy, co się wydarzy, ale lubimy dogadywać się ze wszystkimi - mówił w poniedziałek Donald Trump, pytany przez dziennikarzy o zaproszenie Rosjanina.

- Jednym z powodów, dla których odnoszę taki sukces, jest to, że dogaduję się ze wszystkimi - dodał.

Podsekretarz skarbu USA Erin Browne podkreślał, że zaproszenie było naturalnym krokiem, ponieważ Rosja jest członkiem G20. - Ważne jest, aby prowadzić dialog nawet w czasach konfliktu. Mieliśmy konstruktywny dialog przy stole podczas sesji plenarnej - wyjaśniła w rozmowie z "The Washington Post".

Z kolei sam sekretarz skarbu Scott Bessent zapewnił dziennikarzy, że podczas spotkania z Siluanowem ponownie naciskał na wdrożenie planu pokojowego Trumpa i zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.

Oburzenie europejskich ministrów. Nie chcieli wspólnego zdjęcia

Lars Klingbeil, wicekanclerz i minister finansów Niemiec, powiedział dziennikarzom, że "przyjęcie rosyjskiego ministra finansów tutaj wysyła niepokojący sygnał". - Wolałbym, żeby amerykańska strona jasno poinformowała, że nie będzie traktowany jak zwykły gość - zaznaczył.

Polityk wyznał, że przedstawiciele Europy jednogłośnie zażądali, aby Siluanow nie pozował do tradycyjnego zdjęcia grupowego ze szczytu. Zagrozili, że w przypadku niespełnienia ich oczekiwań zbojkotują wydarzenie.

Departament Skarbu USA w poniedziałkowy wieczór opublikował zdjęcie, na którym nie znalazł się rosyjski urzędnik.

Źródła: "The New York Times", "The Washington Post", Politico



