Hiszpańska minister ds. równouprawnienia Ana Redondo nazwała "hieną" prezydenta Argentyny Javiera Mileia podczas piątkowego mitingu w ramach kampanii do wyborów europejskich w mieście Valladolid, na północy kraju.

- To jest hiena. Hiena, która się śmieje z nas wszystkich. (...) Poprzez swoje wystąpienie chce on nam powiedzieć: "Niech wróci prawo dżungli!" - powiedziała minister centrolewicowego gabinetu premiera Pedro Sancheza.

Deklaracje minister Redondo to kolejna odsłona oskarżeń i obraźliwych słów pomiędzy hiszpańskimi i argentyńskimi politykami najwyższego szczebla. Wcześniej hiszpański minister transportu Oscar Puente stwierdził, że Milei "zażywa substancje".

Hiszpania. Konflikt dyplomatyczny z Argentyną

Minister Redono podczas swojego przemówienia przypomniała o niedzielnym wystąpieniu Javiera Mileia podczas kongresu partii prawicowych Europa Viva 24 w madryckim Pałacu Vistalegre. Argentyński prezydent nie wymieniając z nazwiska premiera Hiszpanii nawiązał do pięciodniowej przerwy Sancheza w wypełnianiu zadań szefa rządu, po uruchomieniu w kwietniu przez sąd w Madrycie sprawy przeciwko jego żonie Begony Gomez o domniemany udział w korupcji .

- Co za klasa ludzi przyklejonych do władzy (...). Nawet jeśli ma skorumpowaną żonę, brudzi się i bierze pięć dni, aby to przemyśleć - powiedział Milei podczas madryckiej imprezy, w której uczestniczyło ponad 11 tys. osób.