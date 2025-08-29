W skrócie Milorad Dodik, odsunięty prezydent Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, zapowiedział wizytę w Moskwie i prośbę o wsparcie od Rosji.

Polityk domaga się wycofania misji Althea z Bośni i Hercegowiny oraz utworzenia niepodległej Republiki Serbskiej.

Dodik został usunięty ze stanowiska, skazany prawomocnie na więzienie, figuruje też na liście sankcyjnej USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Milorad Dodik, separatysta odsunięty ze stanowiska prezydenta Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowiny zapowiedział, że pojedzie do Moskwy. W trakcie podróży ma zwrócić się do swoich "rosyjskich przyjaciół" o pomoc w wycofaniu z kraju unijnej misji Althea.

Misja Althea działa od 2004 roku, po wycofaniu z Bośni i Hercegowiny wojsk NATO, które stacjonowały w kraju od 1995 roku. Ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności BiH.

Za wdrażanie postanowień układu pokojowego odpowiada Christian Schmidt - pełni on urząd Wysokiego Przedstawiciela Wspólnoty Międzynarodowej. Dodik, w wywiadzie dla telewizji Sputnik powiedział jednak, że "BiH jest pod okupacją".

- Mamy lokalną administrację cywilną cudzoziemca o nazwisku Cristian Schmidt i zbrojną część tej okupacji zwaną Althea. Chcemy usunąć obie. Aby to zrobić, musimy (jako republika serbska - red.) być odrębnym państwem - mówił Milorad Dodik.

Milorad Dodik: trwałą stabilizacją jest rozpad Bośni i Hercegowiny

W wywiadzie dla TV Sputnik polityk wyraził także przekonanie, że relacje między prezydentem Rosji Władimirem Putinem a prezydentem USA Donaldem Trumpem "utorują drogę do nowego porządku świata". - Europa nie jest już poważnym czynnikiem w niczym - powiedział Milorad Dodik, dodając, że "jedyną trwałą stabilizacją jest rozpad BiH i utworzenie niepodległej Republiki Serbskiej".

66-letni Dodik, były premier i prezydent Republiki Serbskiej (RS) - większościowo serbskiej części autonomicznej BiH - doprecyzował, że rozmowy z "rosyjskimi przyjaciółmi" będą prowadzone w celu poparcia referendum w RS na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Milorad Dodik. Kim jest kontrowersyjny polityk?

Parlament tej części kraju zaplanował na październik referendum, w którym obywatele RS wypowiedzą się w sprawie wyroku przeciwko byłemu prezydentowi. Polityk został prawomocnie skazany na rok więzienia i sześć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych za utrudnianie wykonywania decyzji Schmidta.

Centralna Komisja Wyborcza BiH usunęła go ze stanowiska 18 sierpnia. Milorad Dodik, zgodnie z obowiązującym w BiH prawem, zamienił karę więzienia na grzywnę, a decyzję o usunięciu z urzędu odrzucił.

Milorad Dodik od 2022 roku figuruje na liście sankcyjnej USA za "udział w naruszaniu lub działania utrudniające lub zagrażające realizacji porozumienia pokojowego z Dayton, a także za działalność korupcyjną". Polityk już kilkakrotnie groził odłączeniem RS od reszty BiH.

Trump zapowiada cła za podatek cyfrowy. Gawkowski: To jest takie straszenie Polsat News Polsat News