Militarna misja arktyczna. Jest pierwszy ruch NATO

W skrócie NATO rozpoczęło planowanie wojskowej misji Arctic Sentry, co potwierdził pułkownik Martin L. O'Donnell.

Donald Trump wielokrotnie domagał się przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, grożąc użyciem siły i krytykując NATO za bezpieczeństwo w Arktyce.

Plany Trumpa wywołały napięcia z Danią i największy kryzys w historii NATO, mimo rozpoczęcia rozmów z Kopenhagą i Nuukiem.

- Trwają prace planistyczne nad wzmocnieniem czujności NATO pod nazwą Arctic Sentry - powiedział pułkownik Martin L. O'Donnell, rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy, potwierdzając doniesienia niemieckiego magazynu Spiegel.

Niemiecki tygodnik poinformował wcześniej, iż NATO zamierza zwiększyć swoją obecność wojskową w Arktyce, "aby uspokoić Donalda Trumpa". Według ustaleń dziennikarzy Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie, generał USA Alexus G. Grynkewich, wydał rozkaz rozpoczęcia konkretnych planów wojskowych dla misji Arctic Sentry.

"Ministrowie obrony NATO mieliby spotkać się w Brukseli już w przyszłym tygodniu, aby omówić pierwszy projekt planu operacyjnego" - podaje Spiegel.

Misja Arctic Sentry. NATO zapowiada wzmocnienie czujności

W ostatnich tygodniach Donald Trump wielokrotnie domagał się przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, twierdząc, że jest to jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa w Arktyce.

Grożąc zajęciem wyspy siłą, "jeśli będzie to konieczne", wielokrotnie krytykował NATO, oskarżając sojusz o zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa w tym geostrategicznie ważnym regionie. W związku z tym zrodził się pomysł misji Arctic Sentry.

Pułkownik Martin L. O'Donnell nie chciał podać szczegółów planowanej misji arktycznej. Zdradził jedynie, że trwają prace nad planami tzw. "Wzmocnionej Czujności", czyli wzmożonych działań NATO w zakresie czujności.

Grenlandia źródłem napięć w NATO. Donald Trump wysuwa roszczenia

Plany Donalda Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii wywołały poważne napięcia z Danią i najpoważniejszy kryzys w historii NATO. Choć Trump w ostatnich dniach wycofał się z gróźb użycia siły i rozpoczął rozmowy z Danią i Grenlandią, nieufność pozostała.

Amerykański prezydent twierdzi także, że jeżeli on nie przejmie kontroli nad Grenlandią, to zrobią to Chiny lub Rosja. Podczas niedawnego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zażądał natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji w sprawie pozyskania Grenlandii przez USA.

