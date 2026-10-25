W skrócie Archidiecezja Nowego Jorku zawarła ugodę na kwotę 800 milionów dolarów z około 1300 osobami, które oskarżyły duchownych o wykorzystywanie.

To druga co do wielkości ugoda w USA, zaraz po porozumieniu zawartym przez archidiecezję w Los Angeles w 2024 roku na sumę 880 milionów dolarów.

Porozumienie kończy trwający ponad siedem lat spór sądowy, a formalne podpisy pod dokumentami mają zostać złożone w tygodniu rozpoczynającym się 6 listopada.

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Arcybiskup Nowego Jorku Ronald Hicks potwierdził zawarcie ugody w wiadomości e-mail wysłanej do duchowieństwa w sobotę. Zrobił to po tym, jak porozumienie ogłosili prawnicy osób, które zgłosiły przypadki wykorzystywania przez duchownych.

Hicks zaznaczył, że ugoda nie będzie ostateczna, dopóki nie zostanie podpisana przez wszystkie strony. Podpisy mają zostać złożone w tygodniu rozpoczynającym się 6 listopada.

USA. Kościół zawarł ugodę, ofiarami nawet 1300 osób

Porozumienie dotyczy roszczeń prawnych około 1300 osób. Jak informuje AP, w maju strony uzgodniły ramy ugody, która wymaga podpisania przez każdą osobę, która złożyła wniosek.

Jeff Anderson, prawnik reprezentujący osoby, które wniosły ponad 1000 pozwów przeciwko Kościołowi katolickiemu w stanie Nowy Jork, podkreślił znaczenie porozumienia dla pokrzywdzonych.

- Jednomyślna zgoda ocalałych, którzy złożyli pozwy przeciwko Archidiecezji Nowego Jorku, stanowi ważny moment w dążeniu do sprawiedliwości - powiedział w oświadczeniu.

Dodał, że dzięki odwadze, poświęceniu i determinacji osób, które zdecydowały się wystąpić na drogę prawną, możliwe było doprowadzenie do rozliczenia i zrobienie znaczącego kroku w kierunku pociągnięcia oskarżonych do odpowiedzialności.

USA. Druga największa ugoda tego typu. Kościół wypłaci 800 mln dolarów

Ugoda w Nowym Jorku jest drugą co do wielkości dotyczącą roszczeń związanych z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele katolickim w USA. Większe porozumienie zawarła archidiecezja Los Angeles, która w 2024 roku zgodziła się wypłacić 880 milionów dolarów około 1000 osobom, które zgłosiły nadużycia. Kwota ta została uzgodniona niezależnie od 740 milionów dolarów wypłaconych wcześniej.

Kolejne porozumienia zawarto również w innych częściach kraju. W czerwcu archidiecezja San Francisco zgodziła się na ugodę w wysokości 395 milionów dolarów w związku z około 500 pozwami dotyczącymi nadużyć ze strony duchowieństwa.

Z kolei w grudniu 2025 roku sędzia federalny zatwierdził porozumienie, na mocy którego archidiecezja Nowego Orleanu zobowiązała się wypłacić osobom pokrzywdzonym co najmniej 230 milionów dolarów.

USA. Arcybiskup mówi o uzdrowieniu i pojednaniu

W wiadomości skierowanej do duchowieństwa arcybiskup Nowego Jorku Ronald Hicks odniósł się do tego, jak przedstawiciele Kościoła powinni odpowiadać na pytania wiernych o ugodę.

"Proszę dać im znać, że poczyniono duże postępy" - napisał arcybiskup. Podkreślił również, że porozumienie może otworzyć drogę do dalszych działań na rzecz osób, które doświadczyły nadużyć.

"Jesteśmy o krok od tego, by, jeśli Bóg pozwoli, przynieść uzdrowienie i pojednanie" - zaznaczył.

Hicks wskazał ponadto, że ugoda pozwoli archidiecezji ponownie skoncentrować się na jej działalności duszpasterskiej i społecznej. Wymienił w tym kontekście głoszenie Ewangelii, opiekę nad chorymi, ubogimi i potrzebującymi, przyjmowanie obcych oraz edukację dzieci.

Archidiecezja Nowego Jorku obejmuje dzielnice Bronx, Manhattan i Staten Island, a także siedem hrabstw położonych na północ od miasta. Na jej terenie znajduje się około 300 kościołów i ponad 150 szkół parafialnych. Wspólnota liczy około 2,5 miliona katolików.

Ustawa otworzyła drogę do kolejnych pozwów

Możliwość dochodzenia roszczeń w wielu sprawach, dotyczących wykorzystywania nieletnich, stworzyły przepisy przyjęte w stanie Nowy Jork w 2019 roku. Ustawa pozwoliła osobom pokrzywdzonym wnosić pozwy przeciwko sprawcom oraz instytucjom, które ich chroniły, do ukończenia przez nie 55. roku życia.

Przewidziano również dodatkowy termin dla osób, które miały już 55 lat w chwili wejścia przepisów w życie. Mogły one złożyć pozew do sierpnia 2021 roku, niezależnie od tego, kiedy miało dojść do przestępstwa.

Prawnicy, reprezentujący pokrzywdzonych, podkreślają, że osiągnięcie porozumienia było wynikiem wieloletniej walki o sprawiedliwość.

"To niezwykłe osiągnięcie dla ofiar" - powiedziała Trusha Goffe, prawniczka z kancelarii Jeffa Andersona. Jak dodała, osoby pokrzywdzone przez lata sporów sądowych z determinacją dążyły do zawarcia tej monumentalnej ugody.

Źródło: Associated Press



