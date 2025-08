Intensywne ulewy z końca lipca doprowadziły do zgonów, licznych zniszczeń i zaginięć mieszkańców.

Pekin został ostrzeżony przed kolejnymi obfitymi opadami deszczu, które mogą doprowadzić do powtórki tragicznych powodzi sprzed tygodnia.

Synoptycy wskazują, że w poniedziałek w Pekinie w ciągu sześciu godzin spadnie nawet 200 mm deszczu, co może doprowadzić do podtopień i idących za nimi tragedii, podobnych do tych, jakie miały miejsce w mieście pod koniec ubiegłego miesiąca.