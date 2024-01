31-letnia dziedziczka postanowiła rozdać większość z należących do niej 25 milionów euro. Żeby to zrobić, chce znaleźć 50 zwykłych Austriaków, które zdecydują, na co wyda pieniądze. W środę zaczęto dostarczać zaproszenia do 10 000 osób, z których wyłonieni zostaną szczęśliwi wybrańcy. Jest jeden warunek. Pomocnicy milionerki będą musieli zaproponować projekt, który pomoże społeczeństwu.