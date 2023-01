Świat Kanada ostrzega przed TikTokiem. Rząd w Pekinie może gromadzić dane

Potentat technologiczny Bryan Johnson dorobił się majątku wynoszącego ponad 800 mln dolarów w 2013 r. dzięki sprzedaży firmy Braintree zajmującej się systemami płatności mobilnymi i internetowymi. Po latach przyznaje, że w wyniku intensywnej pracy zachorował na depresję, miał myśli samobójcze i nadwagę. Skłoniło go to do intensywnej pracy nad sobą i swoim ciałem.

Za miliony dolarów Johnson zatrudnił zespół lekarzy i ekspertów od zdrowego stylu życia. Szefem zespołu jest 29-letni Oliver Zolman. "Zolman i Johnson wykorzystują tego drugiego jako królika doświadczalnego. Poddają go najbardziej obiecującym terapiom obserwując wyniki na wszelkie możliwe sposoby" - tłumaczy Bloomberg. Utrzymanie lekarzy i specjalnego domu, w którym monitorowany jest stan pacjenta kosztuje co najmniej 2 miliony dolarów rocznie.

Praca na pełen etat. Jest stale monitorowany

Lekarze tłumaczą, że utrzymanie ścisłego reżimu ćwiczeń, diety i suplementacji można w przypadku Johnsona traktować jako pracę na pełen etat.

Przedsiębiorca musi przestrzegać ścisłej diety wegańskiej wynoszącej dokładnie 1977 kalorii dziennie. Każdego ranka bierze ponad 20 różnych suplementów, ćwiczy godzinę dziennie, a trzy razy w tygodniu przeprowadza intensywny trening siłowy. Dodatkowo m.in. płucze zęby olejem z drzewa herbacianego, a dwie godziny przed snem zakłada specjalne gogle, które blokują niebieskie światło.