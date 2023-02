Milion Francuzów na ulicach. Groźba strajku, który "zatrzyma Francję"

Zdaniem prezydenta Emmanuela Macrona wprowadzenie zmian jest niezbędne dla zapewnienia rentowności systemu emerytalnego. Przemawiając w Brukseli w zeszłym tygodniu, wezwał związki zawodowe do pokazania "ducha odpowiedzialności" i "nieutrudniania życia reszcie kraju".

- Mam wątpliwości co do Macrona, jego zdolności słuchania ludzi - ocenił w rozmowie z agencją AFP Alfonso Gimeno, emeryt, który przyjechał na demonstrację do Paryża.

Od początku 2023 roku we Francji zorganizowano już trzy ogólnokrajowe strajki. 19 stycznia frekwencja wyniosła ponad milion osób. Kolejne protesty zaplanowane są na 16 lutego. We wspólnym oświadczeniu związki zawodowe zapowiedziały, że jeśli rząd pozostanie głuchy na głos protestujących, 7 marca wezwą do ogólnonarodowego strajku, który "zatrzyma Francję".