W czwartek po kilku latach oczekiwania Komisja Europejska podjęła decyzję o odblokowaniu dla Polski środków z Krajowego Funduszu Odbudowy - mowa o prawie 60 mld euro. Polska może teraz otrzymać także 76,5 mld euro z Funduszu Spójności. Razem daje to 136 miliardów euro, czyli ponad 600 miliardów złotych. W pierwszej transzy, która ma w najbliższych dniach dotrzeć do Warszawy, otrzymamy 6,3 miliarda euro. Uwolnienie środków dla Polski już tydzień wcześniej zapowiadała w Warszawie szefowa KE, Ursula von der Leyen .

Odblokowane fundusze dla Polski. Niemieckie media piszą o "nagradzaniu" rządu Tuska

Jak pisze niemiecki korespondent gazety w Brukseli, Unia Europejska "honoruje ogromnymi kwotami" zmianę polityczną w Polsce - objęcie w grudniu 2023 roku rządów przez premiera Donalda Tuska . Medium podaje w wątpliwość, czy decyzja KE była "czysto merytoryczna", a zmiany wprowadzone przez polskie władze wystarczające, by po latach odblokować fundusze. " To, czy polskie sądownictwo faktycznie odzyskało pełną niezależność, jest kontrowersyjne" - czytamy w "Süddeutsche Zeitung".

Niemiecki dziennikarz stwierdza, że już choć "bezprawnie zwolnieni sędziowie zostali przywróceni do pracy", a minister sprawiedliwości zapowiedział zmiany w prawie, to nie zostały one jeszcze oficjalnie uchwalone . Zwraca uwagę, że ostatnie decyzje są częścią politycznej walki między działającym "w imieniu PiS" prezydentem Andrzejem Dudą a rządem premiera Tuska.

Czytamy również, że Trybunał Konstytucyjny jest "nadal uważany za politycznie kontrolowany przez PiS ". Dziennik przypomina, że TK przyznało rację byłemu już rządowi PiS, że Karta Praw Podstawowych UE nie zawsze jest nadrzędnym prawem w Polsce. Chociaż nowy minister i polskie stowarzyszenia sędziowskie deklarują coś wprost przeciwnego, to "odpowiednia ustawa nie została jeszcze uchwalona", a prezydent Duda już zapowiedział, że skierują ją do TK.

Polityczna decyzja Komisji Europejskiej? To "woda na młyn" dla premiera Węgier

Dziennikarz przekonuje, że choć Bruksela darzy nowy rząd sympatią, to szybka decyzja o odblokowaniu środków po odebraniu władzy Zjednoczonej Prawicy spotkała się z krytyką części urzędników. Według nich może być wykorzystana przez premiera Węgier Viktora Orbana, który twierdzi, że Komisja Europejska "działa z pobudek politycznych i wstrzymuje finansowanie Węgier w wysokości 20 miliardów euro tylko po to, by ukarać go za jego politykę".