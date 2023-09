Tajwan. Niecodzienny pomysł. Zwierzę za urodzenie dziecka

Podczas piątkowego spotkania z potencjalnymi wyborcami w świątyni w Tajpej, Gou zaznaczył, że ma sposób, dzięki któremu wzrośnie wskaźnik urodzeń w kraju. Według jego planu, za każde urodzone dziecko para otrzymywałaby... kota lub psa. "The Guardian" przypomina, że Tajwan ma jeden z najniższych wskaźników urodzeń na świecie. Wiele osób tłumaczy to "wysokimi kosztami utrzymania, trudnościami w dostępie do opieki nad dziećmi i tradycyjnymi oczekiwaniami związanymi z płcią".