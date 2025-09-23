- Nie możemy zapewnić bezpiecznych dostaw (źródeł energii - red.) dla naszego kraju bez rosyjskich źródeł ropy naftowej i gazu - zaznaczył Peter Szijjarto, węgierski minister spraw zagranicznych w czasie wizyty w Nowym Jorku.

Szef MSZ Węgier, podobnie jak inni członkowie państw ONZ, przebywa w Stanach Zjednoczonych na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym tejże organizacji.

Węgry odmawiają USA. Chodzi o rosyjską ropę i gaz

Jak wskazał Szijjarto, "miło jest marzyć" o zakupie gazu i ropy poza Rosją, ale "możemy (Węgry - red.) kupować tylko tam, gdzie mamy infrastrukturę".

- Dla nas dostawy energii to kwestia czysto fizyczna. A jeśli spojrzeć na infrastrukturę fizyczną, widać wyraźnie, że bez rosyjskich dostaw nie da się zapewnić bezpieczeństwa dostaw do kraju - podkreślił węgierski polityk.

Jednocześnie Szijjarto przyznał, że "rozumie" podejście Donalda Trumpa do sprawy Rosji oraz ewentualnego nałożenia na Kreml dodatkowych sankcji.

Brytyjski "Guardian" zauważa także, że pytany o presję ze strony Komisji Europejskiej w sprawie odejścia od rosyjskich dostaw gazu i ropy, Szijjarto nazwał europejskich przywódców "fanatykami". Stwierdził też, że stwierdził, "całkowicie niemożliwe jest prowadzenie opartego na faktach, racjonalnego dialogu".

Wojna w Ukrainie. Trump stawia członkom NATO żądania

Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Węgier odnosi się do żądania, jakie Donald Trump postawił przed państwami członkowskim NATO. W swoim wpisie zażądał on od nich całkowitego odejścia od rosyjskich surowców.

"Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną to robić, a także przestaną kupować ropę od Rosji" - napisał amerykański prezydent w swoich mediach społecznościowych.

Problemem są tu zwłaszcza Węgry i Słowacja, na które rośnie presja ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej.

"Guardian", wskazując na ustalenia "Bloomberga", donosi, że UE rozważa wprowadzenie takich przepisów, które mogłyby ograniczyć lub wstrzymać dostawy ropy z Rosji. Te - według źródeł - mogłyby zostać wprowadzone nawet przy sprzeciwie Bratysławy oraz Budapesztu.

USA a rosyjska ropa. Sikorski: Mam nadzieję, że Orban to usłyszy

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem zgodę, na żądania Trumpa, wyrazili prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz wicepremier i szef MSZ Polski Radosław Sikorski.

- Mam nadzieję, że premier Orban w Budapeszcie to usłyszy i podejmie działania w odpowiedzi na apel prezydenta Trumpa o zaprzestanie kupowania rosyjskiej ropy. Węgry mogą sprowadzać ropę z południa - stwierdził Sikorski.

Stubb dodał z kolei, że Donald Trump ma "całkowitą" rację w sprawie rosyjskiej ropy. - I właśnie w tym miejscu musimy wywierać presję na Węgry i Słowację, które nadal to robią - podkreślił prezydent Finlandii.

Jak wskazuje "Guardian", węgierska państwowa grupa paliwowa MOL importuje około 5 milionów ton ropy rocznie rurociągiem "Przyjaźń", dostarczając ropę naftową do rafinerii na Węgrzech i Słowacji.

Źródło: "Guardian"

