"Miłe marzenie" zachodnich "fanatyków". Węgry odmawiają Trumpowi
Węgry nie zrezygnują z rosyjskich źródeł energii - zapowiedział minister spraw zagranicznych tego kraju Peter Szijjarto. Jak zaznaczył, "miło jest marzyć" o zakupie gazu i ropy poza Rosją, ale "możemy kupować tylko tam, gdzie mamy infrastrukturę". Wcześniej odejścia od rosyjskich źródeł energii ze strony państw NATO domagał się Donald Trump. Prezydent USA wskazał to jako warunek nałożenia przez Stany na Rosję "poważnych sankcji".
- Nie możemy zapewnić bezpiecznych dostaw (źródeł energii - red.) dla naszego kraju bez rosyjskich źródeł ropy naftowej i gazu - zaznaczył Peter Szijjarto, węgierski minister spraw zagranicznych w czasie wizyty w Nowym Jorku.
Szef MSZ Węgier, podobnie jak inni członkowie państw ONZ, przebywa w Stanach Zjednoczonych na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym tejże organizacji.
Węgry odmawiają USA. Chodzi o rosyjską ropę i gaz
Jak wskazał Szijjarto, "miło jest marzyć" o zakupie gazu i ropy poza Rosją, ale "możemy (Węgry - red.) kupować tylko tam, gdzie mamy infrastrukturę".
- Dla nas dostawy energii to kwestia czysto fizyczna. A jeśli spojrzeć na infrastrukturę fizyczną, widać wyraźnie, że bez rosyjskich dostaw nie da się zapewnić bezpieczeństwa dostaw do kraju - podkreślił węgierski polityk.
Jednocześnie Szijjarto przyznał, że "rozumie" podejście Donalda Trumpa do sprawy Rosji oraz ewentualnego nałożenia na Kreml dodatkowych sankcji.
Brytyjski "Guardian" zauważa także, że pytany o presję ze strony Komisji Europejskiej w sprawie odejścia od rosyjskich dostaw gazu i ropy, Szijjarto nazwał europejskich przywódców "fanatykami". Stwierdził też, że stwierdził, "całkowicie niemożliwe jest prowadzenie opartego na faktach, racjonalnego dialogu".
Wojna w Ukrainie. Trump stawia członkom NATO żądania
Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Węgier odnosi się do żądania, jakie Donald Trump postawił przed państwami członkowskim NATO. W swoim wpisie zażądał on od nich całkowitego odejścia od rosyjskich surowców.
"Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną to robić, a także przestaną kupować ropę od Rosji" - napisał amerykański prezydent w swoich mediach społecznościowych.
Problemem są tu zwłaszcza Węgry i Słowacja, na które rośnie presja ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej.
"Guardian", wskazując na ustalenia "Bloomberga", donosi, że UE rozważa wprowadzenie takich przepisów, które mogłyby ograniczyć lub wstrzymać dostawy ropy z Rosji. Te - według źródeł - mogłyby zostać wprowadzone nawet przy sprzeciwie Bratysławy oraz Budapesztu.
USA a rosyjska ropa. Sikorski: Mam nadzieję, że Orban to usłyszy
W rozmowie z brytyjskim dziennikiem zgodę, na żądania Trumpa, wyrazili prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz wicepremier i szef MSZ Polski Radosław Sikorski.
- Mam nadzieję, że premier Orban w Budapeszcie to usłyszy i podejmie działania w odpowiedzi na apel prezydenta Trumpa o zaprzestanie kupowania rosyjskiej ropy. Węgry mogą sprowadzać ropę z południa - stwierdził Sikorski.
Stubb dodał z kolei, że Donald Trump ma "całkowitą" rację w sprawie rosyjskiej ropy. - I właśnie w tym miejscu musimy wywierać presję na Węgry i Słowację, które nadal to robią - podkreślił prezydent Finlandii.
Jak wskazuje "Guardian", węgierska państwowa grupa paliwowa MOL importuje około 5 milionów ton ropy rocznie rurociągiem "Przyjaźń", dostarczając ropę naftową do rafinerii na Węgrzech i Słowacji.
Źródło: "Guardian"