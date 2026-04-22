W skrócie W 2025 roku liczba obcokrajowców mieszkających w Unii Europejskiej wyniosła około 64 miliony, co oznacza wzrost o blisko 2,1 mln w porównaniu z poprzednim rokiem.

Niemcy pozostały krajem z największą liczbą mieszkańców urodzonych za granicą, a Polska zajęła drugie miejsce pod względem liczby uchodźców.

Słowacja, Bułgaria i Polska miały najmniejszy odsetek obcokrajowców w populacji - każde państwo poniżej 5 procent.

Raport instytutu badań ekonomicznych Rockwool Foundation w Berlinie, oparty na danych Eurostatu i wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców, wskazuje, że w latach 2010-2025 liczba obcokrajowców mieszkających w Unii Europejskiej wzrosła z ok. 40 do ok. 64 mln.

To wzrost o blisko 2,1 mln w porównaniu z poprzednim rokiem. Jak wskazują eksperci, odzwierciedla to "trwały, znaczący i długoterminowy wzrost".

Migracja do UE. Które państwa wybierają obcokrajowcy?

W 2025 roku Niemcy pozostały wiodącym krajem pod względem liczby mieszkańców urodzonych za granicą (blisko 18 milionów).

Francja i Hiszpania również odnotowały wzrost, osiągając kolejno około 9,6 mln i 9,6 mln obcokrajowców. Z kolei liczba obcokrajowców zamieszkujących Włochy zwiększyła się do 6,9 miliona.

Wzrost migracji do Hiszpanii wyniósł prawie dwukrotnie więcej (8 proc.) niż stanowiła średnia unijna.

Jak opisywał Tommaso Frattini, dyrektor RF Research Center, w wywiadzie dla portalu Merkur, powodem mogła być ostra polityka Donalda Trumpa wymierzona w kraje Ameryki Łacińskiej, w tym Wenezuelę.

Wojny i kryzysy gospodarcze są jednym z najczęstszych powodów zmiany kraju zamieszkania. Mimo to liczba wniosków azylowych w całej Unii Europejskiej zmniejszyła się o 27 proc. do około 669 tys. w 2025 roku.

Polska na drugim miejscu w rankingu. Chodzi o liczbę uchodźców

Najwyższy udział mieszkańców z zagranicy w Unii miały Malta (32 proc.), Cypr (28 proc.) oraz Irlandia i Austria (oba kraje po około 23 proc.).

Na końcu tego zestawienia, z najmniejszym odsetkiem obcokrajowców, były Słowacja, Bułgaria i Polska - każde państwo poniżej 5 proc.

Polska znalazła się za to w czołówce krajów z największą liczbą uchodźców. "Niemcy mają zdecydowanie największą populację uchodźców, około 2,7 miliona, ponad dwukrotnie więcej niż Polska, drugi w rankingu kraj (około 1 miliona)" - podano w raporcie.

Instytut Rockwool Foundation podkreślił jednak, że do "uchodźców" zalicza także osoby objęte tymczasową ochroną, w tym uchodźców z Ukrainy.

Źródło: Merkur

