Mieszkaniec Luizjany aresztowany. Oskarżają go o udziału w ataku na Izrael
Pochodzący z Gazy Mahmoud Amin Ya'qub Al-Muhtadi wpadł w ręce amerykańskich służb. Mężczyzna jest podejrzany o udział w ataku Hamasu na izraelski kibuc z 7 października 2023 roku. "Niech to aresztowanie będzie przypomnieniem, że osoby dopuszczające się aktów terroryzmu nie unikną sprawiedliwości" - ostrzegł prokurator federalny stanu Luizjana Zachary A. Keller.
W skrócie
- Amerykańskie służby aresztowały Mahmouda Amina Ya’quba Al-Muhtadiego, podejrzanego o współudział w ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku.
- Zatrzymany miał wziąć udział w ataku w pobliżu kibucu Kfar Aza i należy do Brygad Narodowego Oporu.
- Oprócz pomocy w ataku zarzuca mu się również podanie fałszywych informacji wizowych przed przyjazdem do USA.
Według amerykańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości organy ścigania aresztowały Mahmouda Amina Ya'quba Al-Muhtadiego w czwartek w Luizjanie. Rzekomo udał się on do Izraela 7 października 2023 r. "z zamiarem pomocy" w trwającym wówczas ataku terrorystycznym.
Zarzuca się mu również podanie fałszywych informacji we wniosku wizowym przed przyjazdem do USA we wrześniu 2024 roku.
- Po ukryciu się w Stanach Zjednoczonych (...) został odnaleziony i oskarżony o udział w okrucieństwach z 7 października - najtragiczniejszym dniu dla Żydów od czasów Holokaustu. Chociaż nic nie jest w stanie w pełni zagoić ran pozostawionych po brutalnym ataku Hamasu, Połączona Grupa Zadaniowa Ministerstwa Sprawiedliwości ds. 7 października jest zaangażowana w odnalezienie i postawienie przed sądem osób odpowiedzialnych za ten straszny dzień, w tym za zamordowanie dziesiątków obywateli amerykańskich - oświadczyła prokurator generalna Pam Bondi.
USA. Akcja służb. Zatrzymali podejrzanego o atak na kibuc Kfar Aza
Portal Politico, powołując się na resort sprawiedliwości, twierdzi, że 7 października Al-Muhtadi "dowiedział się o inwazji Hamasu, uzbroił się, zebrał innych i przekroczył granicę z Izraelem z zamiarem wsparcia ataku terrorystycznego".
Zatrzymany pochodzi z Gazy i wiąże się go z atakiem z 7 października w pobliżu kibucu Kfar Aza w Izraelu, w regionie zdziesiątkowanym przez bojowników Hamasu. Należał rzekomo do Brygad Narodowego Oporu - skrzydła wojskowego Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny, zaangażowanego w ataki na Izrael.
"Niech to aresztowanie będzie przypomnieniem, że osoby dopuszczające się aktów terroryzmu nie unikną sprawiedliwości, ukrywając się w naszych społecznościach. (...) Stanowe, lokalne i federalne organy ścigania - w tym FBI, Służba Celna i Graniczna Stanów Zjednoczonych, Policja Stanowa Luizjany, Departament Policji Lafayette i Biuro Szeryfa Parafii Lafayette - nieustannie pracują nad postawieniem tych osób przed sądem" - przestrzegł prokurator federalny Zachodniego Okręgu Luizjany Zachary A. Keller.
W ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku zginęło około 1 200 osób, a ponad 250 zostało uprowadzonych w charakterze zakładników.