Na Cykladach ziemia trzęsie się cały czas . We wtorek rano zanotowano kilka kolejnych, o magnitudzie od 4 do 4,9, około 20 km na południowy wschód od wyspy Amorgos. Grecka Organizacji ds. Przewidywania Trzęsień Ziemi i Ochrony Przed Nimi (OASP) ostrzega, że podobnie będzie przez całą dobę, a wstrząsy potrwają przez kolejne dni, a być może nawet tygodnie.

Uciekają z Santorini

Najgorsze dopiero przed nami?

Włochami też zatrzęsło

Wstrząsy o podobnej sile wystąpiły również na Półwyspie Iberyjskim . Tam również w ciągu minionej doby zanotowano zdarzenia o magnitudzie do 2,2.Te trzęsienia ziemi były jednak o wiele słabsze od tych, do jakich dochodzi obecnie w Grecji, więc nie budzą one niepokoju.

Setki silniejszych wstrząsów

Jak informuje Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) od 28 stycznia do poniedziałkowego wieczora na Santorini doszło już do ponad 555 trzęsień ziemi o magniturze do około 5. Koncentrują się one na obszarze około 25 km na północny wschód od wyspy.