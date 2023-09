To pierwszy przypadek zgonu w wyniku zakażenia mięsożerną bakterią vibrio w tym roku w Morzu Bałtyckim - informuje Państwowy Urząd Zdrowia i Spraw Społecznych (LAGuS) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w Niemczech.

Niemcy. Mięsożerna bakteria w Morzu Bałtyckim

W końcu sierpnia niemieckie służby podały komunikat o hospitalizacji 86-letniej kobiety, która weszła do morza z otwartymi ranami. Bakterie vibrio należą do rodziny przecinkowców, infekcje są rzadkie i zwykle nie są zagrożeniem dla zdrowia, ale w pewnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci.