"Mięsożerna bakteria" atakuje. 11 osób zmarło po zjedzeniu przysmaku
Nie żyją dwie osoby, które w Stanach Zjednoczonych zakaziły się bakterią Vibrio vulnificus. Przyczyną zgonu było zjedzenie zanieczyszczonych ostryg. Tylko w tym roku w USA w podobny sposób zmarło już 11 osób.
Obie zmarłe osoby zakaziły się na skutek zjedzenia ostryg zebranych w Luizjanie. Zjadły je jednak w dwóch różnych restauracjach: jedna w Luizjanie, druga na Florydzie.
Władze stanu Luizjana przekazały, że w tym roku na skutek infekcji spowodowanych bakterią Vibrio vulnificus odnotowano już sześć zgonów i 34 przypadki zakażenia. Z kolei na Florydzie 23 osoby zostały zarażone, z czego pięć zmarło.
Groźna bakteria atakuje w USA. Jeden na pięciu zakażonych umiera
Bakteria Vibrio vulnificus, zwana również "mięsożerną bakterią", występuje w ciepłych wodach przybrzeżnych. Zakazić się nią można poprzez spożycie zakażonych owoców morza, przede wszystkim ostryg. Przyczyną zarażenia może być także wypicie skażonej wody lub kąpiel w skażonej wodzie z otwartą raną.
"Wiele osób zakażonych bakterią Vibrio vulnificus poważnie choruje i może potrzebować intensywnej terapii lub nawet amputacji kończyn. Około jedna na pięć osób zarażonych umiera, czasami w ciągu jednego dnia lub dwóch od zachorowania" - ostrzega Departament Zdrowia Luizjany.
Do objawów zakażenia bakterią należą przede wszystkim: biegunka, wymioty, gorączka, ból brzucha, stan zapalny skóry lub ran. Bakterie z rodziny Vibrio wywołują również cholerę, sepsę oraz ostre zatrucie pokarmowe.