"Mięsożerna bakteria" atakuje. 11 osób zmarło po zjedzeniu przysmaku

Nie żyją dwie osoby, które w Stanach Zjednoczonych zakaziły się bakterią Vibrio vulnificus. Przyczyną zgonu było zjedzenie zanieczyszczonych ostryg. Tylko w tym roku w USA w podobny sposób zmarło już 11 osób.

Kolejne dwie osoby zmarły po zjedzeniu ostryg zakażonych groźną bakterią
Kolejne dwie osoby zmarły po zjedzeniu ostryg zakażonych groźną bakterią

Obie zmarłe osoby zakaziły się na skutek zjedzenia ostryg zebranych w Luizjanie. Zjadły je jednak w dwóch różnych restauracjach: jedna w Luizjanie, druga na Florydzie.

Władze stanu Luizjana przekazały, że w tym roku na skutek infekcji spowodowanych bakterią Vibrio vulnificus odnotowano już sześć zgonów i 34 przypadki zakażenia. Z kolei na Florydzie 23 osoby zostały zarażone, z czego pięć zmarło.

    Groźna bakteria atakuje w USA. Jeden na pięciu zakażonych umiera

    Bakteria Vibrio vulnificus, zwana również "mięsożerną bakterią", występuje w ciepłych wodach przybrzeżnych. Zakazić się nią można poprzez spożycie zakażonych owoców morza, przede wszystkim ostryg. Przyczyną zarażenia może być także wypicie skażonej wody lub kąpiel w skażonej wodzie z otwartą raną.

    "Wiele osób zakażonych bakterią Vibrio vulnificus poważnie choruje i może potrzebować intensywnej terapii lub nawet amputacji kończyn. Około jedna na pięć osób zarażonych umiera, czasami w ciągu jednego dnia lub dwóch od zachorowania" - ostrzega Departament Zdrowia Luizjany.

    Do objawów zakażenia bakterią należą przede wszystkim: biegunka, wymioty, gorączka, ból brzucha, stan zapalny skóry lub ran. Bakterie z rodziny Vibrio wywołują również cholerę, sepsę oraz ostre zatrucie pokarmowe.

