Obie zmarłe osoby zakaziły się na skutek zjedzenia ostryg zebranych w Luizjanie. Zjadły je jednak w dwóch różnych restauracjach: jedna w Luizjanie, druga na Florydzie.

Władze stanu Luizjana przekazały, że w tym roku na skutek infekcji spowodowanych bakterią Vibrio vulnificus odnotowano już sześć zgonów i 34 przypadki zakażenia. Z kolei na Florydzie 23 osoby zostały zarażone, z czego pięć zmarło.

Groźna bakteria atakuje w USA. Jeden na pięciu zakażonych umiera

Bakteria Vibrio vulnificus, zwana również "mięsożerną bakterią", występuje w ciepłych wodach przybrzeżnych. Zakazić się nią można poprzez spożycie zakażonych owoców morza, przede wszystkim ostryg. Przyczyną zarażenia może być także wypicie skażonej wody lub kąpiel w skażonej wodzie z otwartą raną.

"Wiele osób zakażonych bakterią Vibrio vulnificus poważnie choruje i może potrzebować intensywnej terapii lub nawet amputacji kończyn. Około jedna na pięć osób zarażonych umiera, czasami w ciągu jednego dnia lub dwóch od zachorowania" - ostrzega Departament Zdrowia Luizjany.

Do objawów zakażenia bakterią należą przede wszystkim: biegunka, wymioty, gorączka, ból brzucha, stan zapalny skóry lub ran. Bakterie z rodziny Vibrio wywołują również cholerę, sepsę oraz ostre zatrucie pokarmowe.

