Prawdziwie oberwanie chmury nastąpiło w niedzielę w części włoskiej Sycylii. W regionie Messyna w ciągu zaledwie czterech godzin spadło prawie 150 mm deszczu. To tyle, ile zazwyczaj pada w tym miejscu przez cały miesiąc. To doprowadziło do wielu zniszczeń i podtopień. Według miejscowych władz było to "zdarzenie o wyjątkowej skali".