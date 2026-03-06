W skrócie Cztery osoby zostały aresztowane w Wielkiej Brytanii pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Iranu.

Zatrzymani mieli zdobywać informacje dotyczące miejsc i osób powiązanych ze społecznością żydowską w Londynie.

Brytyjskie agencje bezpieczeństwa w 2024 roku wykryły ponad 20 potencjalnie śmiercionośnych spisków wspieranych przez Iran.

Zatrzymani przez policję antyterrorystyczną mężczyźni to obywatele Iranu, z których trzech dysponowało także brytyjskim paszportem. Zostali aresztowani pod różnymi adresami w Londynie, w rezultacie "długotrwałego śledztwa".

- Rozumiemy, że opinia publiczna, a w szczególności społeczność żydowska, może być zaniepokojona, i jak zawsze, chciałabym poprosić o zachowanie czujności. Jeśli zobaczycie lub usłyszycie cokolwiek, co was zaniepokoi, prosimy o kontakt z nami - zaapelowała Helen Flanagan, szefowa wydziału antyterrorystycznego lokalnej policji.

Wielka Brytania. Cztery osoby zatrzymane, mieli szpiegować na rzecz Iranu

Problem potencjalnie groźnych akcji Iranu na terytorium Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu jest podnoszony przez brytyjskie służby, wywiad i członków parlamentu.

W październiku szef MI5 Ken McCallum poinformował, że w 2024 roku brytyjskie agencje bezpieczeństwa wykryły "ponad 20 potencjalnie śmiercionośnych spisków wspieranych przez Iran".

Na celowniku irańskiego reżimu na Wyspach Brytyjskich znaleźli się irańscy dysydenci i dziennikarze.

Wielka Brytania nie przyłączyła się do ataku USA i Izraela na Iran, choć, mimo początkowej odmowy, ostatecznie zezwoliła Amerykanom na korzystanie ze swoich baz wojskowych w regionie. Premier Keir Starmer zaznaczył, że pozwolenie to obejmuje wyłącznie działania defensywne.

