Mieli szpiegować na rzecz Chin. Finał głośnej sprawy na Wyspach
Brytyjska prokuratura wycofuje zarzuty wobec dwóch mężczyzn oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Chin - przekazała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na tamtejszych prokuratorów. Jeden z mężczyzn to były pracownik naukowy wysokiego rangą brytyjskiego parlamentarzysty. Obaj zaprzeczyli zarzutom przekazywania informacji szkodliwych dla interesów państwa.
Mężczyźni, były pracownik naukowy Christopher Cash (30 lat) i Christopher Berry (33 lata), obaj obywatele brytyjscy, zaprzeczyli zarzutom przekazywania informacji szkodliwych dla interesów państwa z naruszeniem ustawy o tajemnicy państwowej w okresie od grudnia 2021 r. do lutego 2023 r.
Mężczyźni mieli stanąć przed sądem w przyszłym miesiącu, ale prokurator Tom Little poinformował londyński sąd, że nie przedstawią żadnych dowodów przeciwko tej dwójce i że "po prostu nie mogą kontynuować postępowania w tej sprawie", nie podając żadnych powodów tej decyzji.
Mieli szpiegować na rzecz Chin. Pekin odpiera zarzuty
Sprawa ta była jedną z wielu w Wielkiej Brytanii dotyczących oskarżeń o szpiegostwo na rzecz Pekinu.
Rząd brytyjski stwierdził wcześniej, że chińscy szpiedzy atakowali brytyjskich urzędników zajmujących wrażliwe stanowiska w polityce, obronności i biznesie w ramach coraz bardziej wyrafinowanej operacji szpiegowskiej, mającej na celu uzyskanie dostępu do tajemnic.
Chiny odrzuciły te zarzuty jako i nazwały je "szumem medialnym".
Źródło: Reuters