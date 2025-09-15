Mieli szpiegować na rzecz Chin. Finał głośnej sprawy na Wyspach

Brytyjska prokuratura wycofuje zarzuty wobec dwóch mężczyzn oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Chin - przekazała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na tamtejszych prokuratorów. Jeden z mężczyzn to były pracownik naukowy wysokiego rangą brytyjskiego parlamentarzysty. Obaj zaprzeczyli zarzutom przekazywania informacji szkodliwych dla interesów państwa.

Finał sprawy Brytyjczyków oskarżonych o szpiegowanie na rzecz Chin
Mężczyźni, były pracownik naukowy Christopher Cash (30 lat) i Christopher Berry (33 lata), obaj obywatele brytyjscy, zaprzeczyli zarzutom przekazywania informacji szkodliwych dla interesów państwa z naruszeniem ustawy o tajemnicy państwowej w okresie od grudnia 2021 r. do lutego 2023 r.

Mężczyźni mieli stanąć przed sądem w przyszłym miesiącu, ale prokurator Tom Little poinformował londyński sąd, że nie przedstawią żadnych dowodów przeciwko tej dwójce i że "po prostu nie mogą kontynuować postępowania w tej sprawie", nie podając żadnych powodów tej decyzji.

    Mieli szpiegować na rzecz Chin. Pekin odpiera zarzuty

    Sprawa ta była jedną z wielu w Wielkiej Brytanii dotyczących oskarżeń o szpiegostwo na rzecz Pekinu.

    Rząd brytyjski stwierdził wcześniej, że chińscy szpiedzy atakowali brytyjskich urzędników zajmujących wrażliwe stanowiska w polityce, obronności i biznesie w ramach coraz bardziej wyrafinowanej operacji szpiegowskiej, mającej na celu uzyskanie dostępu do tajemnic.

    Chiny odrzuciły te zarzuty jako i nazwały je "szumem medialnym".

