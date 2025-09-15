Mężczyźni, były pracownik naukowy Christopher Cash (30 lat) i Christopher Berry (33 lata), obaj obywatele brytyjscy, zaprzeczyli zarzutom przekazywania informacji szkodliwych dla interesów państwa z naruszeniem ustawy o tajemnicy państwowej w okresie od grudnia 2021 r. do lutego 2023 r.

Mężczyźni mieli stanąć przed sądem w przyszłym miesiącu, ale prokurator Tom Little poinformował londyński sąd, że nie przedstawią żadnych dowodów przeciwko tej dwójce i że "po prostu nie mogą kontynuować postępowania w tej sprawie", nie podając żadnych powodów tej decyzji.

Mieli szpiegować na rzecz Chin. Pekin odpiera zarzuty

Sprawa ta była jedną z wielu w Wielkiej Brytanii dotyczących oskarżeń o szpiegostwo na rzecz Pekinu.

Rząd brytyjski stwierdził wcześniej, że chińscy szpiedzy atakowali brytyjskich urzędników zajmujących wrażliwe stanowiska w polityce, obronności i biznesie w ramach coraz bardziej wyrafinowanej operacji szpiegowskiej, mającej na celu uzyskanie dostępu do tajemnic.

Chiny odrzuciły te zarzuty jako i nazwały je "szumem medialnym".

Źródło: Reuters

