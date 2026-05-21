W skrócie Marco Rubio poinformował, że Kuba zaakceptowała amerykańską ofertę pomocy humanitarnej o wartości 100 milionów dolarów, mającej wesprzeć kraj w związku z kryzysem po wstrzymaniu dostaw ropy naftowej.

Stany Zjednoczone sformułowały akt oskarżenia wobec Raula Castro za incydent z 1996 roku, w którym zestrzelono dwa samoloty organizacji humanitarnej.

Trwają niejasności co do szczegółowych warunków porozumienia między Kubą a USA, a celem deklarowanym przez Donalda Trumpa jest wynegocjowanie pokojowego rozwiązania.

Na początku maja Marco Rubio zaproponował przekazanie na Kubę pomocy humanitarnej o łącznej wartości 100 milionów dolarów. Jego czwartkowe oświadczenie stanowi kontynuację tego wątku.

- Kuba przyjęła amerykańską ofertę pomocy humanitarnej w wysokości 100 mln dolarów - przekazał Rubio dziennikarzom. - Mówią, że ją przyjęli. Zobaczymy, czy to naprawdę coś znaczy - dodał.

Zwrot w sprawie Kuby. Doszło do porozumienia z USA? Jest jedno "ale"

Sekretarz stanu USA powiedział również, że nie jest jasne, czy Waszyngton zgodzi się na warunki Hawany. Jak zaznaczył, celem Donalda Trumpa jest wynegocjowanie "porozumienia z Kubą, które jest pokojowe".

- Przyszłość Kuby należy do jej obywateli, ale zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego dotyczy USA - stwierdził Rubio.

Narracja ta jest sprzeczna z ostatnimi deklaracjami Trumpa, który od tygodni grozi wyspie, mówiąc, że może z nią zrobić "wszystko", co zechce. Dodatkowo w pewnym momencie przekazał on, że może mieć "zaszczyt zdobycia Kuby".

W późniejszym czasie słowa sekretarza stanu USA skomentował minister spraw zagranicznych Kuby, który stwierdził, że Amerykanie "kłamią ponownie, by wywołać agresję militarną. - Sekretarz stanu USA ponownie kłamie, by wywołać agresję militarną, która sprowokowałaby przelew krwi kubańskiej i amerykańskiej - powiedział.

- Rubio wie, że jednostronne środki przymusu są główną przeszkodą dla rozwoju gospodarczego Kuby - dodał polityk, wskazując, że USA "wzbudzają desperację wśród obywateli" aby doprowadzić do "załamania się gospodarki".

Dramatyczna sytuacja na Kubie. Standard życia coraz niższy

Milionowe wsparcie miałoby pomóc Kubańczykom w obliczu nasilającego się kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się tuż po amerykańskiej operacji w Wenezueli. Po schwytaniu przywódcy tego kraju, Nicolasa Maduro, dostawy ropy naftowej na Kubę zostały wstrzymane.

Mieszkańcy wyspy coraz mocniej odczuwają skutki tego kryzysu. W połowie maja przez Hawanę przeszły protesty. Demonstranci skarżyli się, że w wielu dzielnicach prądu nie ma przez 20-22 godziny na dobę.

Dodatkowo - jak relacjonowały kubańskie media - na wyspie brakuje leków i środków medycznych, co dodatkowo pogłębia kryzys.

Były przywódca Kuby w tarapatach. USA wracają do sprawy sprzed lat

Agencja AP zauważa, że deklaracja Rubio w sprawie udzielenia Kubie wielomilionowego wsparcia padła dzień po tym, jak Stany Zjednoczone sformułowały akt oskarżenia przeciwko byłemu przywódcy wyspy, Raulowi Castro. W tym zakresie - jak opisuje agencja - Trump dąży do "przełomowego zwycięstwa (...), które wymykało mu się w Iranie".

Amerykański sąd ściga 94-letniego Castro w związku z incydentem sprzed 30 lat. W 1996 roku kubańskie wojsko zestrzeliło nad wodami międzynarodowymi dwa samoloty należące do organizacji humanitarnej Brothers to the Rescue. W wyniku ataku zginęły cztery osoby, w tym trzech obywateli USA.

Byłemu kubańskiemu przywódcy postawiono zarzuty zmowy w celu zabicia obywateli USA, czterech zabójstw oraz zniszczenia dwóch samolotów cywilnych. Władze wyspy odrzuciły te oskarżenia, określając je mianem "nieprawdziwych".

Źródła: agencja Reutera, AP, AFP





