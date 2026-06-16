W skrócie W trakcie gali UFC na terenie Białego Domu planowano atak z wykorzystaniem dronów i materiałów wybuchowych, a po ewakuacji tłumu zakładano skierowanie go w stronę snajperów.

FBI, przy współpracy z innymi służbami, zatrzymało pięć osób oraz udaremniło planowany atak podczas wielostanowej operacji.

W śledztwie odkryto rozmowy na komunikatorze Signal, w których 23 użytkowników czatu omawiało działania związane z możliwym zamachem. Gala UFC odbyła się 14 czerwca podczas 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa.

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Według urzędników, po skierowaniu tłumu w kierunku snajperów planowano "drugą falę" szturmu na bramy Białego Domu. "Dzięki szybkiej reakcji FBI, naszych partnerów i Departamentu Sprawiedliwości w ramach operacji obejmującej wiele stanów, wiele osób zostało zatrzymanych, a rzekomo zaplanowane ataki zostały udaremnione" - napisał na platformie X szef FBI Kash Patel.

"W dniach poprzedzających ten weekend nasi agenci specjalni, personel wsparcia misji i zespoły bezpieczeństwa technicznego pracowały bez przerwy, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne i pociągnąć je do odpowiedzialności" - przekazał z kolei w oświadczeniu dyrektor Secret Service, Sean Curran. Jego grupa miała ściśle współpracować z FBI w celu udaremnienia domniemanego ataku.

Gala UFC w Białym Domu. Śledczy zatrzymali osoby zamieszane w ewentualny zamach

Śledczy odkryli m.in. rozmowy na komunikatorze Signal, podczas których wiele osób rzekomo omawiało atak na galę UFC. Wstępna kontrola iPhone'a jednego z podejrzanych ujawniła, że co najmniej 23 użytkowników grupowego czatu omawiało działania poprzedzające całą akcję.

Służby miały ustalić tożsamość tych osób, a do poniedziałku zatrzymano pięć osób zamieszanych w ewentualny zamach.

Niektórzy z uczestników ataku rzekomo planowali udać się do Fredericksburga w Wirginii 12 lub 13 czerwca, aby przygotować się do ataku.

Jeden z podejrzanych miał powiedzieć śledczym, że ich celem były "elity kapitalistyczne", miliarderzy lub politycy, którzy otrzymywali darowizny od Amerykańskiego Komitetu ds. Izraela i Spraw Publicznych. Śledztwo obejmowało co najmniej 12 terenowych oddziałów FBI.

Wiceprezydent USA o planowanym zamachu. "Bardzo mroczne"

W oświadczeniu dla Fox News Patel stwierdził, że niedawna operacja pokazała, iż FBI potrafi szybko reagować w obliczu zagrożenia.

- Chociaż ten efekt był najlepszym przykładem pracy śledczej, nie był też niczym niezwykłym dla tego zespołu organów ścigania - powiedział. - Jesteśmy stworzeni do wykrywania, reagowania i stawiania przed sądem osób, które zagrażają życiu obywateli amerykańskich, szczególnie podczas dużych zgromadzeń, takich jak historyczna walka UFC 250. Właśnie to zrobiliśmy w tym przypadku - podkreślił szef FBI.

Na doniesienia stacji Fox News zareagował wiceprezydent USA JD Vance, który nazwał te informacje "bardzo mrocznymi". - Tak się dzieje, gdy ludzie podkręcają retorykę tak głośno, że niezgadzanie się z kimś staje się powodem do przemocy - ocenił.

Gala federacji UFC odbyła się w specjalnie skonstruowanej na to wydarzenie klatce na trawniku Białego Domu 14 czerwca. Wydarzenie przyciągnęło ok. 4 tys. widzów, z czego 1,2 tys. stanowili żołnierze. Odbyła się w 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa, w których wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki.





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