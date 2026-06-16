Mieli planować atak na gali Trumpa. FBI aresztowało pięć osób

Adam Gaafar

Adam Gaafar

Aktualizacja

Podczas gali UFC w Białym Domu planowano atak na budynki z użyciem dronów z ładunkami wybuchowymi - przekazali urzędnicy, na których powołuje się amerykańska stacja Fox News. Spiskowcy zakładali, że po wymuszeniu masowej ewakuacji tłumy skierują się stronę "zespołu snajperów". Aresztowano pięć osób.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
article cover
FBI zatrzymało pięć osób w związku z planowanym atakiem na gali UFCJACQUELYN MARTINAgencja FORUM

W skrócie

  • W trakcie gali UFC na terenie Białego Domu planowano atak z wykorzystaniem dronów i materiałów wybuchowych, a po ewakuacji tłumu zakładano skierowanie go w stronę snajperów.
  • FBI, przy współpracy z innymi służbami, zatrzymało pięć osób oraz udaremniło planowany atak podczas wielostanowej operacji.
  • W śledztwie odkryto rozmowy na komunikatorze Signal, w których 23 użytkowników czatu omawiało działania związane z możliwym zamachem. Gala UFC odbyła się 14 czerwca podczas 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Według urzędników, po skierowaniu tłumu w kierunku snajperów planowano "drugą falę" szturmu na bramy Białego Domu. "Dzięki szybkiej reakcji FBI, naszych partnerów i Departamentu Sprawiedliwości w ramach operacji obejmującej wiele stanów, wiele osób zostało zatrzymanych, a rzekomo zaplanowane ataki zostały udaremnione" - napisał na platformie X szef FBI Kash Patel.

"W dniach poprzedzających ten weekend nasi agenci specjalni, personel wsparcia misji i zespoły bezpieczeństwa technicznego pracowały bez przerwy, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne i pociągnąć je do odpowiedzialności" - przekazał z kolei w oświadczeniu dyrektor Secret Service, Sean Curran. Jego grupa miała ściśle współpracować z FBI w celu udaremnienia domniemanego ataku.

Gala UFC w Białym Domu. Śledczy zatrzymali osoby zamieszane w ewentualny zamach

Śledczy odkryli m.in. rozmowy na komunikatorze Signal, podczas których wiele osób rzekomo omawiało atak na galę UFC. Wstępna kontrola iPhone'a jednego z podejrzanych ujawniła, że co najmniej 23 użytkowników grupowego czatu omawiało działania poprzedzające całą akcję. 

Służby miały ustalić tożsamość tych osób, a do poniedziałku zatrzymano pięć osób zamieszanych w ewentualny zamach.

Niektórzy z uczestników ataku rzekomo planowali udać się do Fredericksburga w Wirginii 12 lub 13 czerwca, aby przygotować się do ataku.

Zobacz również:

Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas gali UFC w Białym Domu
Świat

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Kamery uchwyciły powitanie prezydentów

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Jeden z podejrzanych miał powiedzieć śledczym, że ich celem były "elity kapitalistyczne", miliarderzy lub politycy, którzy otrzymywali darowizny od Amerykańskiego Komitetu ds. Izraela i Spraw Publicznych. Śledztwo obejmowało co najmniej 12 terenowych oddziałów FBI.

Wiceprezydent USA o planowanym zamachu. "Bardzo mroczne"

W oświadczeniu dla Fox News Patel stwierdził, że niedawna operacja pokazała, iż FBI potrafi szybko reagować w obliczu zagrożenia.

- Chociaż ten efekt był najlepszym przykładem pracy śledczej, nie był też niczym niezwykłym dla tego zespołu organów ścigania - powiedział. - Jesteśmy stworzeni do wykrywania, reagowania i stawiania przed sądem osób, które zagrażają życiu obywateli amerykańskich, szczególnie podczas dużych zgromadzeń, takich jak historyczna walka UFC 250. Właśnie to zrobiliśmy w tym przypadku - podkreślił szef FBI.

Na doniesienia stacji Fox News zareagował wiceprezydent USA JD Vance, który nazwał te informacje "bardzo mrocznymi". - Tak się dzieje, gdy ludzie podkręcają retorykę tak głośno, że niezgadzanie się z kimś staje się powodem do przemocy - ocenił.

Gala federacji UFC odbyła się w specjalnie skonstruowanej na to wydarzenie klatce na trawniku Białego Domu 14 czerwca. Wydarzenie przyciągnęło ok. 4 tys. widzów, z czego 1,2 tys. stanowili żołnierze. Odbyła się w 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa, w których wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki.

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Wojna w Ukrainie

"To po prostu szaleństwo". Trump zapowiada w sprawie Ukrainy

Adam Gaafar
Adam Gaafar


Premier Japonii Sanae Takaichi ląduje na szczycie G7AFP

Najnowsze