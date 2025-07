26 maja resort wyraził zgodę na przeprowadzenie do końca 2026 r. odstrzału ponad dwustu osobników żyjących na wolności. Sprawę wniosła do sądu organizacja ekologiczna Alpe Adria Green (AAG).

Sąd uznał zasadność wniosku i przekazał go do rozpatrzenia składowi orzekającemu.

Wstrzymanie decyzji ministerstwa nie oznacza jednak rezygnacji z odstrzału niedźwiedzi. Będzie on nadal możliwy we wszystkich przypadkach, gdy zachodzi potrzeba zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz zapobieżenia poważnym szkodom. Jednocześnie ministerstwo zasobów naturalnych i planowania przestrzennego potwierdziło, że nadal stoi na stanowisku, iż odstrzał jest jedyną skuteczną opcją redukcji wzrastającej populacji niedźwiedzi, które coraz częściej zbliżają się do zabudowań mieszkalnych i atakują ludzi.